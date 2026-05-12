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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS

Apucarana lança campanha Maio Laranja contra exploração sexual infantil

Com dados de 64 abusos registrados em 2023, município inicia mês de conscientização e combate

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 12:00:41 Editado em 12.05.2026, 12:00:36
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Apucarana lança campanha Maio Laranja contra exploração sexual infantil
Autor Foto: Vitor Flores/ TNOnline

O cenário da violência contra crianças e adolescentes no Brasil apresenta números dramáticos: a cada hora, três menores são abusados sexualmente. Anualmente, cerca de 500 mil crianças são vítimas de exploração sexual no país. Diante dessa realidade, a Prefeitura de Apucarana lançou oficialmente a campanha Maio Laranja, com uma programação extensa voltada à conscientização, prevenção e repressão a esses crimes.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que, embora o foco seja o mês de maio, a vigilância deve ser constante. De acordo com dados do Conselho Tutelar, no último ano, 64 crianças e adolescentes foram vítimas de abuso no município. Segundo o gestor, o combate é prioritário por se tratar de um crime que, na maioria das vezes, ocorre em ambiente doméstico.

"Lembrando que a grande maioria desses casos de abuso acontecem dentro de um grau de relação de confiança da criança e do adolescente, né? Não é na rua necessariamente, não é com um estranho necessariamente. Isso, em grande maioria, acontece no ambiente em que a criança conhece o agressor", afirmou o prefeito.

Mobilização e Programação A campanha é liderada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, mas envolve uma força-tarefa entre Saúde, Educação, Mulher, Esporte e Cultura, além das forças de segurança como a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

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A secretária de Assistência Social, Fabíola Carrero, ressaltou a importância do dia 18 de maio como o marco nacional do enfrentamento, mas reforçou o papel de todos os cidadãos. "O Maio Laranja, ele tem que ocorrer todos os dias em toda a sociedade. Ele envolve não apenas o poder público, sociedade civil, mas todo mundo faz parte desse combate", pontuou.

A programação em Apucarana inclui as seguintes ações:

• 18/05 (08h30): Blitz de conscientização na Praça da Catedral;

• 20 e 21/05 (09h e 14h): Apresentação teatral "Circo Teatro Sem Lona" no Cine Teatro Fênix;

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• 22/05 (09h): Ciclo de debates com servidores no Senac (organizado pelo CREAS);

• 23/05 (09h): Rua de Recreio na Praça 28 de Janeiro, com atividades para famílias;

• 28/05 (08h30): Palestras na UNESPAR (Auditório José Berton).

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Como Denunciar As autoridades reforçam que qualquer suspeita deve ser comunicada imediatamente. A omissão pode custar a segurança de uma criança. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

• Telefone: Disque 100 (Direitos Humanos);

• Polícia/Guarda: 190 ou Central da Policia Militar;

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• Internet: ouvidoria.mdh.gov.br;

• Aplicativo: Direitos Humanos Brasil.

A rede de proteção municipal também atende na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua João Matiuzzi, 279, ou pelo telefone (43) 3308-1450.

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Campanha Maio Laranja conscientização denúncia de abuso Exploração Sexual Proteção a Criança violência infantil
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