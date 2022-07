Apucarana lança campanha de aquisição dos documentos pessoais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Aquisição dos documentos na infância: direito social e patrimônio pessoal

A Prefeitura de Apucarana e a Autarquia de Educação realizam, na tarde desta quinta-feira (7/7), o lançamento da campanha Aquisição dos documentos na infância: direito social e patrimônio pessoal. O objetivo da ação é garantir que todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino sejam inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

continua após publicidade .

“De acordo com um levantamento que realizamos recentemente, dos 12 mil estudantes matriculados na nossa rede, 2.546 ainda não possuem esse documento,” afirmou a secretária de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac destacou que o CPF é de suma importância no cotidiano do brasileiro. “Sem ele, o cidadão fica impedido, por exemplo, de abrir conta bancária, comprar ou vender quaisquer bens, prestar concurso público, ingressar em universidades e muito mais. Desde 2019, a Receita Federal passou a exigir também que os contribuintes informem, na declaração do imposto de renda, o CPF dos seus dependentes de todas as idades,” disse.

continua após publicidade .

Por meio da campanha Aquisição dos documentos na infância: direito social e patrimônio pessoal, os secretários das escolas municipais receberão treinamento e farão a inscrição das crianças no Cadastro de Pessoa Física (CPF). “O serviço será prestado de acordo com um cronograma, a ser definido e enviado às famílias, e com a devida autorização dos pais dos estudantes” acrescentou a secretária de educação.

Siga o TNOnline no Google News