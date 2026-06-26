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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AGRÍCOLA

Apucarana lança a Expoagri 2026 e prepara uma das maiores feiras agropecuárias educacionais do Paraná

Evento reunirá inovação, tecnologia, conhecimento e atrações para toda a família entre os dias 27 e 29 de agosto

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 12:42:38 Editado em 26.06.2026, 12:42:33
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Apucarana lança a Expoagri 2026 e prepara uma das maiores feiras agropecuárias educacionais do Paraná
Autor Foto: Divulgação

Apucarana se prepara para realizar uma das maiores exposições do segmento agropecuário educacional do Paraná. O lançamento oficial da edição deste ano da Expoagri ocorreu na noite de quinta-feira, no Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas. Com uma programação diversificada que reúne conhecimento, projetos estudantis, tecnologia, inovação, atrações culturais e entretenimento, o evento acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de agosto.

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O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que, entre os 32 colégios agrícolas existentes no Paraná, a Expoagri de Apucarana se destaca como uma das melhores exposições do gênero no estado. “Apucarana e toda a região são privilegiados por contar com um evento dessa dimensão, capaz de fortalecer o agronegócio, a educação e o desenvolvimento regional”, enfatizou.

Rodolfo Mota afirmou ainda que, desde as primeiras reuniões com a direção do Colégio Agrícola, ficou estabelecida a meta de superar a edição anterior em público, organização e atrações. “O nosso desafio é subir a régua e vamos fazer isso juntos, fortalecendo ainda mais a posição da Expoagri entre os maiores eventos do segmento no Paraná”, reiterou.

Ao destacar a força das parcerias em todas as frentes da gestão pública, Rodolfo Mota citou o trabalho conjunto com os deputados estaduais Delegado Jacovós e Do Carmo para viabilizar cinco novas máquinas, no valor de R$ 3,6 milhões, destinadas ao atendimento da área rural do município.

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Mota ainda citou dois projetos inéditos de pavimentação rural em parceria com o Governo do Estado: o recapeamento da Estrada Bela, com investimento de R$ 5 milhões, e a pavimentação em concreto da Estrada Correia de Freitas /São Pedro do Taquara, com R$ 17 milhões. “São mais de R$ 22 milhões aplicados nas primeiras estradas rurais asfaltadas da história de Apucarana”, salientou.

A diretora-geral do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, Rosi Pimenta, destacou que o lançamento marca o início oficial dos preparativos e das parcerias que vão moldar o evento. “Hoje é o pontapé inicial para que a nossa Expoagri lá em agosto seja um sucesso”, afirmou.

Rosi Pimenta explicou que a exposição desempenha um papel fundamental ao conectar o aprendizado teórico à prática do mercado. “A Expoagri reúne em torno de 50 projetos desenvolvidos pelos estudantes em parceria com grandes empresas do agronegócio. Os alunos já sabem os projetos que vão desenvolver e começaram a trabalhar neles”, mencionou.

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O chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Cristovon Videira Ripol, afirmou que conhece os principais eventos agropecuários do Paraná e classificou a Expoagri de Apucarana como um dos melhores do Estado. “Eu posso dizer que é um dos melhores eventos do Paraná no setor de agricultura. É um evento que leva tecnologia e inovação para os agricultores, que conseguem aumentar a produtividade e gerar renda, contribuindo para a fixação das famílias no campo”, pontuou.

O lançamento da Expoagri aconteceu no salão nobre do Colégio Agrícola e reuniu autoridades, representantes do setor produtivo e parceiros da iniciativa. Participaram da solenidade o presidente da Câmara Municipal, Danylo Acioli, os vereadores Moisés Tavares, Gabriel Caldeira, Guilherme Livote e Odarlone Orente. Também estiveram presentes Patrícia Marchi, representando o Núcleo Regional de Educação, secretários municipais, empresários do agronegócio e expositores que apresentarão máquinas, serviços e novas tecnologias durante a feira.

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