Apucarana lança 2ª edição do ConCafé para fortalecer a marca e estimular negócios na região

A segunda edição do ConCafé – Seminário de Cafés Especiais da Região de Apucarana será realizada no dia 3 de dezembro, na Sociedade Rural do município, com o objetivo principal de conectar produtores, torrefações, cafeterias e compradores para gerar novos negócios. O evento foi lançado oficialmente nesta terça-feira (13), durante uma coletiva de imprensa no Cine Teatro Fênix, e busca criar uma nova vitrine para valorizar a qualidade da cafeicultura local, conquistar consumidores e ampliar as frentes de mercado.

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O evento consolida um trabalho conjunto de fortalecimento do setor que envolve os municípios de Apucarana, Arapongas e Cambira. Segundo o vice-prefeito de Apucarana, Marcos da Vila Reis, a recente conquista da Denominação de Origem, por meio da Indicação Geográfica do Café da Serra de Apucarana, representa um avanço histórico para os agricultores, abrindo perspectivas reais de comercialização em outros estados e no exterior. O secretário municipal de Serviços Públicos e Agricultura, Wendel Metta, acrescentou que a proposta da gestão é incentivar estabelecimentos comerciais da própria região a oferecerem o café local, uma estratégia fundamental para melhorar a renda das famílias produtoras, agregar valor ao produto e movimentar a economia de forma sustentável.

A relevância da Serra de Apucarana no cenário agrícola estadual foi detalhada pelo chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Cristovon Videira Ripol. Ele pontuou que a região abriga cerca de 1.715 hectares cultivados, configurando-se como o segundo maior polo produtor do Paraná. Esse potencial também se traduz em qualidade, já que, no ano passado, uma produtora do município venceu o Concurso Café Qualidade Paraná na categoria de café natural, e para a edição deste ano, 23 amostras locais já estão inscritas na disputa estadual.

Para dar ainda mais protagonismo a esses produtores, a consultora do Sebrae, Thabata Alba, e o chefe do escritório regional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Luiz Marcelo Franzin, anunciaram que o ConCafé contará com rodadas de negócios, palestras técnicas e competições inéditas, como o primeiro concurso voltado aos estabelecimentos que trabalham com bebidas à base de café. Além disso, as inscrições para o concurso regional de cafés especiais seguem abertas até 30 de outubro, com avaliação feita por jurados de nível estadual.

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O presidente da Associação dos Cafeicultores de Apucarana (Acap), Carlos César Bovo, celebrou os avanços, atribuindo o bom momento à união das instituições e adiantando que o setor aposta agora em novas embalagens e ferramentas de rastreabilidade, como códigos QR, para contar a história das famílias por trás de cada xícara.