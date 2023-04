Apucarana: jovem que morreu após acidente de moto é identificado

Da Redação

Peterson Henrique Vieira da Silva tinha 18 anos

A Polícia Civil confirmou o nome do jovem morto após um acidente de moto registrado no início da madrugada deste domingo (2), em Apucarana, norte do Paraná. Trata-se de Peterson Henrique Vieira da Silva, de 18 anos.

Peterson conduzia uma moto Honda CB 300, quando colidiu contra uma árvore na Rua Marcílio Dias, na Vila Shangri-La. Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o motociclista seguia sentido ao SESI em alta velocidade quando aparentemente perdeu a direção da motocicleta vindo a colidir com uma árvore.

Conforme o Samu, o motociclista sofreu várias fraturas e um trauma grave na cabeça. Ele teve duas paradas cardíacas no local do acidente mas foi reanimado pela equipe, intubado e encaminhado ao Hospital da Providência. O jovem, contudo, veio a sofrer outra parada cardíaca ao chegar no hospital e, mesmo diante dos esforços da equipe médica em reanimá-lo, não resistiu e faleceu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre horário e local do velório e sepultamento.

A morte do jovem gerou grande comoção nas redes sociais. Amigos postaram diversas mensagens lamentando o ocorrido.