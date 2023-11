Apucarana: jovem morto em acidente entre motos é identificado

Siga o TNOnline no Google News

Foi identificado o jovem morto após grave acidente nesta sexta-feira (17), em Apucarana (PR). Vinícius Domingues, de 30 anos, pilotava uma das motocicletas envolvidas na colisão registrada Rua Mario Mendes Marquês, região entre os bairros Vila Nova e Jardim Marisol. Testemunhas informaram que um dos motociclistas avançou a preferencial e provocou a violenta colisão. Na outra moto estavam duas pessoas que sofreram ferimentos leves e não correm risco de morte.

Domingues, entretanto, foi encontrado pelos socorristas em parada cardiorrespiratória e morreu no local do acidente. Os ocupantes da outra moto foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a uma unidade de saúde para avaliação médica.

Conforme informações apuradas no local, Vinícius teria ido socorrer uma tia que também sofreu uma queda de moto - a algumas quadras do local onde ele se acidentou- momentos antes e não tinha condições de pilotar o veículo até sua casa. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e aguarda liberação para velório e sepultamento.

Foto por REPRODUÇÃO Colisão foi registrada Rua Mario Mendes Marquês na região entre os bairros Vila Nova e Jardim Marisol

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte de Vinícius. "É pai da minha neta. Ele perdeu o pai há duas semanas", escreveu Luiza Ribeiro, usuária do Facebook.

