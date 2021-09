Da Redação

Apucarana joga última rodada e briga por vaga na semifinal

A última e decisiva rodada da primeira fase da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de Futebol vai acontecer neste sábado (25). Na quarta posição da tabela, o Apucarana Sports joga contra o Verê FC, fora de casa, no Estádio Vila do Mar, às 15h30.

Nas últimas nove rodadas apenas duas vagas foram garantidas. O Araucária, com nenhuma vitória conquistada, foi rebaixado antecipadamente para a terceira divisão do ano que vem. O São Joseense, com 16 pontos na tabela, garantiu uma das vagas à semifinal.

Entre o CE União, vice-líder, e o Prudentópolis, oitavo colocado, todos os times ainda sonham com uma vaga para a próxima etapa. Três posições da zona de classificação e uma da degola ainda restam ser definidas.

O Apucarana Sports se encontra dentro do G-4 e joga para defender sua posição. O time classifica com uma vitória sobre qualquer placar. Se empatar, dependerá dos outros resultados da rodada. O treinador Toninho terá força máxima com a volta dos volantes Nelsinho e Rico, desfalques nos últimos confrontos.

Os outros jogos da 10ª rodada da Segundona, que ocorrerão simultaneamente, serão: Araucária ECR x Nacional AC; CE União x Andraus Brasil; AA Iguaçu x São Joseense; PSTC x Prudentópolis.