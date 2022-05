Apucarana joga última rodada com chances de rebaixamento

Da Redação

O Apucarana Sports joga neste próximo domingo (15) para escapar da zona de rebaixamento, em partida válida pela última rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de Futebol. O jogo decisivo será contra o Andraus Brasil, às 15h40, no Estádio Atílio Gionedis, em Campo Largo.

O Apucarana vive um dos momentos mais complicados em sua história. O clube subiu em 2018 para a Segundona e desde 2019 conseguiu se classificar para a semifinal do campeonato, “batendo na trave” em todas as tentativas. Dessa vez, entra em campo com chances de ser rebaixado.

A equipe tem nove pontos ganhos e está na oitava colocação da competição. Uma vitória do Verê, atual nono colocado com sete pontos, sobre o Iguaçu obriga o Apucarana a vencer o Andraus Brasil, que é o vice-líder com 14 pontos ganhos e briga por uma vaga para as semifinais do torneio. Um empate do Apucarana e uma vitória do Verê rebaixa os apucaranenses, por conta do número de vitórias.

O treinador Toninho Santos não poderá contar com o volante Barra, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O provável time titular do Apucarana tem: Flaysmar, Gabriel, Dipão, Fandinho, Yan; Dejair (Juliano), Ataliba, Jailton, Kenu, Bruno Andrade e Bruno Paulista.

Todos os jogos da 9ª rodada acontecem no mesmo horário, às 15h30. Dois times serão rebaixados e quatro avançam para a semifinal do campeonato. Os finalistas sobem para a divisão de elite do Paranaense. Os únicos times que já estão resolvidos na primeira fase são o Aruko Sports, que já garantiu a classificação e briga apenas para se mantar na liderança, e o Prudentópolis, equipe já rebaixada.

Os demais confrontos da rodada são: Toledo x Aruko Sports; Foz do Iguaçu x Prudentópolis; PSTC x Laranja Mecânica; e Verê x Iguaçu.