Apucarana já vendeu 2 mil ingressos para jogo contra o Corinthians

Apucarana Futsal bateu o Cascavel por 2 a 0 no último sábado (25)

Mais de dois mil ingressos já foram vendidos para a partida entre o Apucarana Futsal e o Corinthians, que será realizada nesta quarta-feira (1º), às 20 horas, no Ginásio de Esportes Lagoão. O balanço foi divulgado pela diretoria do clube no início desta tarde. A procura dos torcedores é intensa. A expectativa é de público entre 3,5 mil e 4,5 mil pessoas para acompanhar a partida.

LEIA MAIS: Reunião define segurança para jogo entre Apucarana e Corinthians

O Corinthians é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. O time paulista, que já está em Apucarana, volta a jogar na cidade após 27 anos. Em janeiro de 1996, o Timão enfrentou a equipe do Sinhá/Bonelli, que representava o futsal de Apucarana e, na época, se preparava para o Campeonato Paranaense da Série Ouro. Com força máxima, o Corinthians venceu o amistoso por 10 a 5.

Os gols do Corinthians foram marcados por Índio (5), Joacir (2), Aleba (2) e Falcão. Esse último atleta por muitos anos defendeu a Seleção Brasileira e é considerado como um dos melhores jogadores de futsal de todos os tempos. Para a equipe apucaranense marcaram Vandão (2), Jean, Sérgio Barreto e Fernando Cestari.

Nesta quarta-feira (1º), o Timão deve ter força máxima. Para a atual temporada foram contratados os atletas Daniel Shiraishi (ala), Gugu Flores (pivô) e o experiente Sinésio (fixo).

O Apucarana Futsal vem embalado após vencer o Cascavel por 2 a 0 no último sábado (25), que é o atual campeão da Libertadores. O time está em preparação para a Série Prata do Paranaense de Futsal. Os apucaranenses estreiam no próximo sábado (4), às 20 horas, em Santa Helena, contra a equipe local, atual campeã da Série Bronze. Já no dia 11 de março, às 19h30, em seu primeiro jogo no Lagoão pelo Paranaense, o Apucarana encara a Apaf, de Paranaguá.

Os ingressos para o amistoso podem ser adquiridos com o presidente do Apucarana Futsal, Danylo Acioli, na Edu Calçados, Loja Esportes Camisa 10, GRG Sport, 98 FM, Parra Barbearia, Clube 28 de Janeiro e no site: www.ingressonacional.com.br. O valor é de R$ 23 (R$ 20 mais R$ 3 de taxa de serviço).

Danylo Acioli informa que haverá venda de ingresso na bilheteria do Ginásio do Lagoão momentos antes da partida. “É importante também destacar que no amistoso de amanhã à noite não será permitida a entrada de torcedores com camisas de equipes que não sejam do Apucarana e do Corinthians”, frisa Acioli. A medida visa garantir a segurança dos torcedores.

O prefeito Junior da Femac convoca o torcedor para o amistoso nesta quarta-feira. “A equipe do Apucarana realizou um grande jogo no sábado, venceu o Cascavel e agora tentará surpreender o Corinthians, campeão da Liga Nacional e que também tem muita história no futsal. A expectativa é de casa cheia, inclusive os integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel confirmaram presença na partida. O torcedor que for acompanhar o amistoso poderá ficar tranqüilo, pois haverá segurança dentro do Lagoão e também nas imediações”, destaca o prefeito Junior da Femac.



O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que o Lagoão receberá um belo espetáculo. “Será uma partida festiva e histórica, que com certeza lotará o ginásio. O torcedor de Apucarana está motivado depois da vitória contra o Cascavel e quer ver também em ação o forte Corinthians, que hoje tem um dos melhores times de futsal no país”, disse o professor Grillo.

