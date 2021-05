Apucarana já vacinou 27,7 mil pessoas contra a Covid-19

Continua após publicidade

Apucarana já vacinou 27.778 pessoas contra a Covid-19 desde o início da campanha de imunização no município. O número de imunizados com a primeira dose representa 20,4% da população do município, que soma 136.234 habitantes, segundo a última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o vacinômetro da Prefeitura, outras 11.493 pessoas receberam a segunda dose. No total, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) aplicou 39.271 doses.

Conforme o calendário de vacinação por grupo prioritário, a maior faixa etária com pessoas vacinadas é de 60 e 64 anos, com 6.128 apucaranenses com a primeira dose, seguido da faixa etária 65-69 anos, com 5.209 imunizados com a primeira dose. Confira aqui a evolução completa da vacinação.

Apucarana iniciou oficialmente a vacinação contra a Covid-19 em 19 de janeiro, quando foram imunizados dois idosos e uma profissional de saúde do Lar São Vicente de Paulo.