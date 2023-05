Apucarana já liberou R$ 540 mil em microcréditos de janeiro a abril

Da Redação

Prefeitura liberou R$539.990,00 para micro empreendedores locais

No primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura de Apucarana, por meio de parceria com a Fomento Paraná – do Governo do Estado -, liberou R$ 539.990,00 para micro empreendedores locais. As duas principais linhas ofertadas foram através dos programas de fomento “Microcrédito Fácil” e “Banco da Mulher Paranaense”.

Atualmente, estão em fase de análise pelo Município e entrega de documentação à Fomento Paraná, mais R$121 mil em operações de microcrédito a empreendedores apucaranenses. O atendimento é feito no Banco da Mulher Paranaense, no piso térreo da prefeitura; e na Sala do Empreendedor, na Rua Lapa, número 127, junto à Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego.

Do total de R$540 mil de autorizações concretizadas até abril, 47,54% foram obtidas via microcrédito e 52,46% por meio do Banco da Mulher Paranaense. Nas duas modalidades são liberados até R$20 mil com CNPJ; e até R$10 mil via CPF.

Quem obtém microcrédito para empreendimento e paga em dia, tem direito a uma taxa de 1,45% a 1,99% ao mês. Já no Banco da Mulher, a taxa vai de 1,09% a 1,86% para quem paga em dia. Outro diferencial é garantido, com maior redução da taxa de juros, caso o empreendedor comprove um curso de capacitação nas áreas de gestão, empreendedorismo, administração e contabilidade.

O prefeito Junior da Femac enfatiza que a liberação de crédito para pequenos empreendedores, realizada em parceria com o governo do Estado, tem sido priorizada em Apucarana. “Queremos orientar e ajudar de forma contínua todas as pessoas que desejam empreender”, frisa ele.

“A partir de 2020, quando Apucarana implantou o pronto-atendimento do Paraná Recupera, foram liberados, naquele ano, mais de R$5 milhões somente nesta linha de crédito. Ajudamos os micros empresários e empresárias a ter acesso a linhas de crédito emergencial”, lembra Junior da Femac.

O segundo momento, conforme explica o prefeito, ocorreu a partir de 2022, quando a prefeitura passou a fomentar a retomada econômica. “Ao longo do ano passado, foram liberados mais de R$2 milhões com as linhas Microcrédito Fácil e Banco da Mulher Paranaense”, assinala Junior da Femac.

Ele recorda que o trabalho de oferta de crédito, realizado em parceria com o governo do Estado, rendeu a Apucarana o 1º lugar no Prêmio Estadual de Microcrédito da Fomento Paraná, na categoria cidades com até 200 mil habitantes.

“Conseguimos estruturar e capacitar nossa equipe de atendimento para garantir um atendimento diferenciado. Os bons resultados confirmam isso e agora a nossa meta é aprimorar ainda mais a oferta, com visitas aos empreendedores e ampliar o serviço de consultoria”, assinala o secretário de indústria, comércio e emprego, Edison Estrope. Ele diz que a Sala do empreendedor dispõe de três agentes de crédito à disposição.

EMPREENDEDORISMO FEMININO – Com o Banco da Mulher Paranaense o foco é estimular as mulheres empreendedoras garantindo acesso às linhas de crédito. “Para se ter uma dimensão do crescimento, a concessão de crédito para as mulheres em 2022 representou um aumento de 575% em relação ao concedido em 2021”, informa o superintendente da Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego, Adan Lenharo.

Segundo a agente de crédito Edi Arcas Aquino, algumas estratégias estão sendo adotadas para ampliar o crédito às mulheres empreendedoras. “Através de uma parceria com a Secretaria da Mulher, somente no ano passado foram ministrados três cursos para empreendedoras ligadas à rede de economia solidária, repassando informações sobre a captação de recursos e as linhas de crédito disponíveis”, exemplifica Edi.

