Apucarana já aplicou mais de 170 mil vacinas contra a Covid

Apucarana já aplicou mais de 171 mil doses (171.006) da vacina contra a Covid-19. O balanço foi divulgado na manhã desta quarta-feira (13) pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) que vem mantendo a vacinação diariamente, imunizando apucaranenses com a primeira dose, entre eles adolescentes de 16 e 17 anos, segunda dose e dose de reforço.

Apucarana começou a imunizar adolescentes de 17 anos sem comorbidades no dia 28 de setembro, avançando para 16 anos no dia 2 de outubro, totalizando até agora 2.577 apucaranenses vacinados destas duas idades.

Ainda foram imunizados os 537 adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. Esses públicos seguem sendo vacinados com a primeira dose da Pfizer.

Segundo o “vacinômetro” disponível no site www.apucarana.pr.gov.br/site/coronavírus/, que concentra as informações sobre a Covid-19 em Apucarana, 107.181 apucaranenses foram vacinados com a 1ª dose, dose única e de reforço, o que equivale a 78% da população total.

Os imunizados com a 2ª dose somam 63.825, representando 46,4% da população total. Se for considerado a 2ª dose e dose única, juntas, são 70.623 pessoas totalmente imunizadas na nossa cidade. Isso representa 51,4% da população total.

Apucarana iniciou oficialmente a vacinação contra a Covid-19 em 19 de janeiro, quando foram imunizados dois idosos e uma profissional de saúde do Lar São Vicente de Paulo.