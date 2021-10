Da Redação

Apucarana já administrou mais de 160 mil doses de vacinas

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (AMS) atingiu neste final de semana a marca de 160 mil doses da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19).

Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (04), 103.832 apucaranenses já haviam recebido a primeira dose ou dose única do imunizante, o que corresponde a 75,5% da população, e 58.168 pessoas já haviam sido vacinadas com a segunda dose (42,3% da população).

Os dados constam no “Vacinômetro”, contador disponível no site www.apucarana.pr.gov.br/site/coronavirus/, que concentra as informações sobre a Covid-19 em Apucarana.

O prefeito Júnior da Femac lembra que Apucarana iniciou oficialmente a vacinação em 19 de janeiro, quando foram imunizados idosos e profissionais do Lar São Vicente de Paulo. “De lá para cá, a nossa equipe da saúde municipal tem realizado um trabalho intenso, de domingo a domingo, promovendo a imunização de milhares de apucaranenses”, pontua o prefeito.

Somente nos últimos 15 dias, mais de 10 mil pessoas foram vacinadas ou com a primeira ou com a segunda dose na central de imunização instalada no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão). “Considerando a aplicação de segundas doses e dose única, já são 64.973 apucaranenses imunizados, ou o mesmo que 49,4% da população total”, complementa Emídio Bachiega, secretário Municipal de Saúde.

Desde o início da pandemia Apucarana registra 17.980 casos confirmados da doença, com 16.834 recuperados e 486 óbitos.