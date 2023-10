Apucarana irá sediar a 1ª Exposição “Riquezas do Vale”

O Espaço das Feiras, em Apucarana, será palco da 1ª Exposição “Riquezas do Vale”, evento proposto pelos prefeitos das 26 cidades que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). Os últimos detalhes da exposição foram avaliados nesta quarta-feira (25/10), em reunião no gabinete do prefeito Junior da Femac, com o diretor administrativo da Amuvi, Alexandre Cantagallo; a secretária de cultura, Maria Agar; o secretário de comunicação, Mauricio Borges; e a superintendente de turismo, Andréia Rinaldo.

A realização da feira havia sido discutida e aprovada em recente reunião dos prefeitos. Agora estão sendo feitos ajustes necessários com relação à estrutura e os atrativos. “A Exposição Riquezas do Vale do Ivaí terá a sua primeira edição no dia 2 de dezembro, das 15 às 22 horas, no Espaço das Feiras”, confirmou o prefeito Junior da Femac.

As tratativas acerca do evento também tiveram a participação do prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Amuvi, Lauro Junior, que participou da reunião por vídeo conferência. “Dos 26 municípios da Amuvi, já temos a confirmação de 18. Esperamos contar com a participação de todos”, disse o prefeito Lauro Junior, acrescentando que a idéia é promover o evento, gradativamente, em todos os municípios do Vale do Ivaí.

Conforme explicou Alexandre Cantagallo, a proposta é reunir nesta exposição todas as tradições do Vale do Ivaí, incluindo gastronomia, artesanato, produtos, apresentações musicais e artísticas. “Queremos reunir todas as iguarias do vale, algumas muito conhecidas como os bolos de Bom Sucesso, os pastéis de Mauá da Serra, as uvas de Rosário do Ivaí e muitas outras”, informa Cantagallo.

Da mesma forma, o evento também terá em exposição produtos tradicionais do Vale do Ivaí, como as lingeries de Lunardelli, as flores de Jardim Alegre, e o vestuário de Apucarana. “A exposição busca valorizar e mostrar as tradições, turismo, gastronomia e produtos do Vale do Ivaí”, enfatiza o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.

