Apucarana investe R$1,1 milhão para asfaltar rua do Belvedere

Região de chácaras de lazer e também de moradia para muitas famílias, a Rua João Batista Boscardin Júnior, que atende ao Loteamento Belvedere e ao Recanto Estoril, começou a receber urbanização por parte da Prefeitura de Apucarana. Os serviços, executados por uma empreiteira contratada por licitação, teve início na segunda-feira e prevê implantação de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em uma extensão de quase dois quilômetros.

O prefeito Júnior da Femac salienta que a obra estava há bastante tempo no planejamento municipal. “Em 2013, assumimos a prefeitura com diversas comunidades esperando o asfalto por até 40 anos. Com muita responsabilidade, economia de recursos, foco e transparência, cumprimos um compromisso com a população é levamos a benfeitoria a todos os bairros de Apucarana e agora, com o devido planejamento, estamos conseguindo atender a esta região de chácaras, que reúne muitos moradores e associações de lazer”, detalhou o prefeito.

Júnior frisa que o investimento foi planejado e autorizado com recursos economizados antes do início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Atualmente temos dedicado todos os esforços no combate da doença em nossa cidade”, afirmou Júnior da Femac.

No primeiro trecho, que envolve 970 metros já pavimentados junto ao Loteamento Belvedere entre o cruzamento da Rua Marcílio Dias até a Rua José Rodrigues de Almeida, será realizado um trabalho de reperfilamento asfáltico e construção de meio-fio. Já no trecho 2, com cerca de 980 metros, entre o cruzamento das ruas José Rodrigues de Almeida e vereador Manoel Olegário de Proença, na altura do Recanto Estoril, serão promovidos serviços de drenagem pluvial, construção de meio-fio e pavimentação nova. “No total, serão urbanizados 14 mil m² de via com investimento na ordem de R$1.102.262,39, com recursos próprios da prefeitura”, relata o prefeito Júnior da Femac. A vencedora da licitação e responsável pelo serviço é a Construtora Vitorino Ltda, de Apucarana.

Em vistoria ao local, o secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno, pediu colaboração dos moradores quanto ao respeito aos bloqueios. “Trata-se de uma obra de até quatro meses de execução. A empreiteira vai realizar o serviço por etapas e, principalmente nesta fase inicial de implantação da rede de drenagem, solicitamos aos moradores que transitem pelos desvios, respeitando os bloqueios no setor em obras”, solicitou o secretário.

Moreno frisa que a empresa está orientada a não deixar ninguém sem passagem. “É uma questão de adaptação, por isso desde já agradecemos a paciência dos moradores e proprietários de chácaras. É uma obra importante viabilizada pela gestão Beto Preto/Júnior da Femac, que está sendo executada com recursos livres do município e, quando pronta, vai trazer mais conforto e segura a todos”, pontuou Moreno.