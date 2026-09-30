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INVESTIMENTO

Apucarana investe R$ 860 mil na renovação da frota e uniformes da GCM e do Trânsito

Reforço na frota visa valorizar os servidores municipais e ampliar o atendimento e a fiscalização nas ruas da cidade

Escrito por Da Redação
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Apucarana investe R$ 860 mil na renovação da frota e uniformes da GCM e do Trânsito
Autor A aquisição envolveu um investimento de R$ 860.217,22 - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran) da Prefeitura de Apucarana entregou oficialmente, nesta quarta-feira (30), novos veículos, equipamentos operacionais e uniformes para a Guarda Civil Municipal (GCM) e para os agentes municipais de trânsito.

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A aquisição envolveu um investimento de R$ 860.217,22 provenientes de recursos próprios do município, contemplando duas caminhonetes Ford Ranger adaptadas — uma destinada à Patrulha Ambiental da GCM e outra à Patrulha Viária —, três motocicletas de 250 cilindradas adaptadas para o patrulhamento e 448 peças de vestuário e acessórios para os agentes.

O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que o investimento em estrutura operacional reflete o reconhecimento do trabalho desempenhado pelas corporações em momentos críticos na cidade, a exemplo do suporte prestado à população após o tempestade registrada no último dia 21 de setembro. De acordo com o chefe do Executivo, a disponibilização de veículos e equipamentos adequados é fundamental para garantir a eficiência na prestação dos serviços públicos e a valorização das carreiras dos servidores que atuam diretamente nas ruas.

A reestruturação dos setores foi apontada pela administração municipal como uma prioridade de gestão para reverter a carência de equipamentos enfrentada nos últimos anos. O secretário da Segtran, subtenente Almir Antônio de Freitas, e o diretor operacional de Trânsito, Felipe Augusto Rosa, destacaram que a renovação da frota e a entrega de novos uniformes representam um avanço significativo para as condições de trabalho das equipes.

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O ato oficial de apresentação dos novos recursos foi realizado na sede da GCM e contou com a presença do comando da corporação, superintendentes e agentes do município.

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Guarda Civil Municipal investimento municipal Mobilidade Urbana Patrulhamento e Equipamentos segurança pública Transporte e Trânsito
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