Apucarana investe R$ 400 mil em sinalização viária

Através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), a Prefeitura de Apucarana está renovando a sinalização de trânsito horizontal em diversos pontos da cidade. Os trabalhos, executados em duas frentes, preveem revitalização da pintura em 90 ruas, totalizando investimento na ordem de R$400 mil em recursos oriundos do trânsito.

A previsão do município é de que os serviços sejam executados ao longo deste segundo semestre. “Trata-se de um trabalho de manutenção que garante maior segurança tanto aos condutores, quanto aos pedestres”, assinala o prefeito Júnior da Femac, que acompanha diariamente a execução dos trabalhos.

Segundo explica o diretor-presidente do Idepplan, Carlos Mendes, o município mantém contrato com duas empresas especializadas. “Uma realiza a pintura em vias centrais e a outra nos bairros, o que garante maior agilidade aos trabalhos”, explica Mendes.

Visando causar menor impacto ao trânsito, grande parte do serviço é executada no período noturno, quando o fluxo de veículos é menor. “Na área central já foram renovadas as sinalizações de trânsito horizontal nas ruas Demétrio Santos Moreira, Antonieta da Silva Lautenschlager, Osório Ribas de Paula, Rio de Janeiro e Carlos Schmidt. Nos bairros, o cronograma já foi cumprido nas ruas Ouro Verde, Olavo Bilac, Marcílio Dias, Noboru Fukushima e Colonial”, informa o diretor-presidente do Idepplan.

Além da renovação da sinalização pelo desgaste, o pacote de investimentos também contempla pintura nova em vias da Vila Rural Nova Ukrânia, na região do Contorno Sul. “Serviço que será realizado tão logo seja finalizada a pavimentação asfáltica, que encontra-se na reta final”, relata Mendes.

