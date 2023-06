Apucarana investe R$ 3,1 milhões em notebooks para CMEIs e escolas

A Autarquia Municipal de Educação (AME), de Apucarana, está equipando todas as salas de aula, dos 24 centros infantis (CMEIs) e 36 escolas da sua rede, com computadores portáteis. O prefeito Junior da Femac (PSD) e a secretária Marli Fernandes repassaram os equipamentos às diretoras na tarde de hoje (21/6). O valor aplicado pela administração municipal na compra dos 850 notebooks somou R$ 3,1 milhões.

A secretária Marli Fernandes lembrou que o município vem investindo em tecnologia na educação há vários anos. “Em 2018, nós equipamos as sessenta unidades de ensino da nossa rede com laboratórios itinerantes de informática, ou seja, carrinhos que são capazes de armazenar, transportar e recarregar as baterias de até 40 netbooks ou tablets simultaneamente. Em 2020, a cidade também foi pioneira na disponibilização de aulas e atividades aos seus estudantes por meio da internet e da televisão, durante o período da pandemia de Covid-19. E agora investimos na compra desses computadores para os professores,” detalhou.

“O nosso objetivo é garantir que os docentes tenham condições de trabalho adequadas para preparar as melhores aulas para as nossas crianças. Eles vão utilizar os notebooks para planejar as aulas, elaborar atividades e registrar os conteúdos, a frequência e as notas dos estudantes em plataforma própria. Em última instância, a prioridade é a educação dos meninos e meninas de Apucarana,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

Cada unidade de ensino recebeu uma quantidade de notebooks equivalente ao número de salas de aula que possui. A empresa vencedora do processo licitatório entregou equipamentos das marcas Dell e Lenovo, de quinze polegadas, com mouse.

A solenidade de entrega dos computadores foi acompanhada pelo vereador Mário Felippe, o chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, a representante do Conselho Municipal de Educação, Edna Garcia Gomes Ferreira, o gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz, e os secretários municipais Gerson Canuto, Emídio Bachiega, Tom Bastos, Danilo Acioli, Jossuela Pirelli, Denise Canesin, Maurício Borges, Ivanildo da Silva e Carlos Mendes.

