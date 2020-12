Apucarana investe R$ 26 milhões em obras nas escolas e CMEIs - TNOnline

Continua após publicidade

Além realizar o enfrentamento da pandemia, Apucarana já concluiu seis obras na área da educação, outras oito serão entregues até o final de janeiro e mais cinco estarão prontas até julho de 2021. Os dados integram o planejamento do prefeito Junior da Femac para o início do mandato, incluindo a ordem de serviço para mais uma obra e ainda a autorização de mais quatro licitações.

O prefeito avaliou nesta quinta-feira (03/12) o ritmo de obras e realizou o planejamento das próximas ações com a engenheira Miriam Elena Favaretto Corbacho, da Autarquia Municipal de Educação (AME). “Dos 26 milhões de investimento, pouco mais de R$ 10 milhões são oriundos de convênio com o Governo Federal e o restante, cerca de R$ 16 milhões, são de recursos do próprio Município. Além de concluir as obras em andamento, já estamos planejando novas para atender as necessidades da área da educação”, salienta Junior da Femac.

Já foram concluídas as obras de reforma e ampliação – com investimento de R$ 3,5 milhões – das escolas municipais Monsenhor Arnaldo Beltrami (Jardim Colonial), Senador Marcos de Barros Freire (Jardim Ponta Grossa), Plácido de Castro (Adriano Correia), Augusto Weyand (Jardim Tibagi), Osvaldo dos Santos Lima (Jardim Ponta Grossa) e Bento Fernandes Dias (Vila Nova).

Outras oito obras, tocadas exclusivamente com recursos do Município, estão em fase final e deverão ser entregues até o final de janeiro. Entre elas estão as obras de reforma e ampliação dos CMEIs Josa Ribeiro (Vila São Carlos) e Sol Nascente (Jardim Ponta Grossa) e da Escola Professor Alcides Ramos (Osmar Guaracy Freire) e José Idésio Brianezi (N.H. João Paulo), além das quadras esportivas das escolas Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira (Dom Romeu Alberti), Fábio Henrique da Silva (Residencial Garcia), Luiz Carlos Prestes (Jardim América) e Albino Biachi (Jardim Trabalhista).

Julho de 2021 é prazo estipulado para a entrega de mais cinco obras. Trata-se da reforma e ampliação do CMEI Izabel Holak (N.H. Dom Romeu Alberti), tocado com recursos próprios no valor de R$ 685 mil. “Também pretendemos entregar até meados de 2021 quatro obras que são fruto de convênio com o Governo Federal, que somam R$ 8,6 milhões. No entanto, isso vai depender do ritmo da liberação destes recursos federais”, observa Junior da Femac, citando a construção dos centros infantis do Núcleo Habitacional Afonso Camargo, Sanches dos Santos e Jardim Catuaí, além da Escola do Residencial Interlagos.

NOVO PACOTE – Além da conclusão das obras em andamento, o prefeito Junior da Femac está planejando com a equipe da educação a execução de novas obras. “Em janeiro, vamos assinar a ordem de serviço no valor de R$ 2 milhões para a reforma e ampliação da Escola Municipal João Antônio Braga Cortes, na Vila Formosa”, anuncia.

No início de 2021, o prefeito também irá autorizar a abertura de processo licitatório de um pacote de obras que soma R$ 6 milhões. Nesta nova etapa, serão contempladas com a reforma e ampliação das escolas municipais Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira (N.H Dom Romeu Alberti) e Mateus Leme ( Vila Nossa Senhora da Conceição), além dos CMEIs do Parque Bela Vista e do Conjunto Habitacional Solo Sagrado.