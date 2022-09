Apucarana investe R$ 2 milhões em escola no Núcleo Dom Romeu Alberti

Da Redação

O prédio será ampliado e passará dos atuais 2.451,97 m2 para 3.013,76 m2

O prefeito Junior da Femac e a secretária de educação Marli Fernandes assinaram, na manhã desta segunda-feira (19/9), ordem de serviço para a execução de obras na Escola Municipal Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira, situada no Núcleo Dom Romeu Alberti. O prédio será ampliado e passará dos atuais 2.451,97 m2 para 3.013,76 m2. O valor total do investimento é de R$ 2.158.863,44.

Os principais serviços previstos no projeto arquitetônico são a demolição do refeitório, da cozinha e de um corredor (que serão incorporados ao pátio central), o aumento da sala dos professores, do almoxarifado e do depósito de materiais de limpeza, e a construção de novos sanitários para docentes e funcionários. Um novo bloco também será edificado, contendo cozinha ampla, depósito de merenda, sala de descontaminação, lavanderia, sanitários para alunos, pátio coberto e refeitório espaçoso (250 m2).

A secretária Marli Fernandes destacou que a ampliação do prédio só está sendo possível porque a administração municipal adquiriu um grande terreno, vizinho à unidade de ensino. “Dez lotes foram comprados no valor de R$1,1 milhão. Graças a isso, nós conseguimos edificar uma quadra de esportes no ano passado e agora vamos expandir as áreas de uso comum da escola,” afirmou.

“Todas as crianças merecem receber educação de qualidade, independentemente de residirem nos distritos, nos bairros ou na área central da cidade. Por isso, nós reformamos e ampliamos os 23 centros infantis e 35 escolas que compõem a rede municipal apucaranense. Os nossos doze mil estudantes também são contemplados com os mesmos uniformes, materiais didáticos e alimentação escolar. Além disso, o currículo é unificado e inclui o ensino de inglês, espanhol e da língua de sinais. A minha administração é feita do bairro para o centro,” disse o prefeito Junior da Femac.

A superintendente de engenharia e obras da Autarquia de Educação, arquiteta Andressa Aires de Proença, acrescentou que o projeto contempla ainda a instalação de um moderno sistema de prevenção de incêndios na Escola Municipal Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira, em conformidade com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros. “O sistema é composto por torre de reserva técnica (caixa d’água), extintores, alarmes, sinalização e iluminação de emergência,” detalhou.

Os pais dos alunos receberam com alegria a notícia da ampliação da unidade de ensino. “A região onde moramos está crescendo rapidamente e, consequentemente, aumentando também o número de crianças atendidas na escola. Essa obra era bastante aguardada e vai trazer mais conforto aos nossos filhos,” falou Maria Marcilene Morais.

A Construtora Vitti Engenharia Ltda., de Apucarana, venceu o processo licitatório e será responsável pela execução dos serviços. O prazo para entrega da obra é de 270 dias (9 meses).

A Escola Municipal Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira é uma das maiores unidades da rede municipal de Apucarana. Atualmente, a instituição tem 567 estudantes matriculados, em turmas da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), e em Salas de Recursos Multifuncionais.

Participaram ainda da assinatura da ordem de serviço, na manhã de hoje, no gabinete do executivo municipal, o engenheiro Carlos Vitti, a diretora escolar Cláudia Locatelli e a representante do Conselho Escolar, Izabel Teixeira.

