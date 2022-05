Apucarana investe R$ 1,6 milhão em reforma de escola

Da Redação

Na tarde desta terça-feira (03), o prefeito da cidade de Apucarana, Junior da Femac, esteve na Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes, situada na Vila Formosa, para verificar o andamento das obras de reforma e ampliação que ocorrem no local.

Conforme informações da Prefeitura Municipal, as obras, que já estão 56% executadas, demandam um investimento no valor de R$1,6 milhão. O prefeito esteve acompanhado da diretora Edna Mansano, conferindo a qualidade dos serviços.

"Esta é uma das maiores unidades de ensino que temos no município, com aproximadamente 400 alunos matriculados. As obras são importantes para assegurar que as crianças tenham um ambiente seguro e confortável para estudar, brincar, praticar atividades físicas e fazer suas refeições diariamente. A educação é prioridade na minha gestão,” disse o prefeito Junior da Femac.

O projeto de engenharia contempla a reforma de 1.677,70 m² e a ampliação de 648,86 m². “A escola já passou pela construção de um novo bloco com oito salas de aula, melhorias nas demais salas, aumento no tamanho do refeitório, expansão dos sanitários, substituição de parte do telhado, troca dos forros e pisos, revisão das redes elétrica e hidráulica, instalação de coberturas e edificação de rampas de acesso,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

De acordo com superintendente de obras da Autarquia Municipal de Educação, arquiteta Andressa Aires de Proença, a previsão é de que os serviços na Escola João Antônio Braga Côrtes sejam concluídos até meados de novembro. “A construtora ainda precisa realizar a reforma do setor administrativo e da quadra esportiva, além da construção de um novo portal de entrada para a unidade de ensino”, adiantou.

As benfeitorias no prédio possibilitarão a abertura de 240 novas vagas, em turmas da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e em Salas de Recurso Multifuncionais (SRM).

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.