Apucarana investe R$ 14,6 mi em veículos, uniformes e material escolar

O prefeito Junior da Femac, o vice Paulo Vital e a secretária Marli Fernandes apresentaram, na tarde desta sexta-feira (3/2), os veículos que foram adquiridos para a Autarquia Municipal de Educação (AME) e os uniformes e materiais escolares que serão repassados aos 12,5 mil estudantes no primeiro dia de aulas (9 de fevereiro). A administração investiu R$ 14,6 milhões na compra dos produtos.

No ano passado, a AME implantou o Sistema Maxi de Ensino nas suas 36 escolas. Já em 2023, a novidade é que a utilização deste sistema será ampliada e beneficiará também as crianças, com idades entre dois e três anos, matriculadas nos 24 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Apucarana.

“O Sistema Maxi de Ensino é um dos melhores do Brasil. Além das apostilas bimestrais para os estudantes, ele contempla livros de professores, ambiente digital de aprendizagem, avaliações, simulados e assessoria pedagógica. Somente na compra deste material didático, nós aplicamos R$ 4,7 milhões,” detalhou o prefeito Junior da Femac.

Outra novidade é que, a partir deste ano, a AME irá introduzir o programa de educação socioemocional O Líder em Mim nas escolas municipais, para as turmas do Infantil 4 e 5 e do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. O valor investido na compra do material, do Grupo Somos Educação, somou R$ 1,2 milhão.

“A educação socioemocional é um processo que auxilia a criança a se conhecer melhor, entender as próprias emoções, fortalecer a autoestima e se relacionar de maneira adequada com ela mesma e com os outros. Na sociedade atual, essas habilidades são fundamentais para a felicidade e o sucesso do ser humano,” explicou a secretária Marli Fernandes.

Para incentivar a formação de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida, a AME também adquiriu o material da coleção Educar e Nutrir na Escola, de autoria da nutricionista Silvana Pupo, para as turmas do Infantil 3, 4 e 5. Neste caso, o valor do investimento somou R$ 855.800,00.

Segundo o vice-prefeito, Paulo Vital, a iniciativa representa um complemento ao trabalho já executado pelo Departamento de Alimentação Escolar junto aos CMEIs e Escolas. “Nós ofertamos todos os dias refeições balanceadas e ricas em frutas, verduras e legumes aos mais de doze mil estudantes da nossa rede. Os cardápios são publicados no início de cada mês no site da Autarquia Municipal de Educação para que as famílias possam acompanhar. O novo material didático é mais um recurso para que as crianças aprendam, de forma lúdica, a fazer boas escolhas alimentares, que impactarão na sua fase adulta, prevenindo determinadas doenças e promovendo a qualidade de vida”, afirmou.

No primeiro dia de aulas, cada estudante receberá ainda um conjunto de uniformes e um kit de materiais didáticos para utilizar ao longo do ano letivo. A AME aplicou mais R$ 3,6 milhões na aquisição desses itens.

O conjunto de uniformes é composto por jaqueta, calça, bermuda e camisetas de manga longa e curta. “Todas as vestimentas possuem tratamento anti-pilling que visa eliminar as fibras soltas do tecido e evitar a formação de ‘bolinhas’. Produtos com esse acabamento são mais resistentes às lavagens e ao uso diário,” acrescentou a secretária Marli.

Já o kit de materiais varia de acordo com o ano escolar em que a criança está matriculada. Os estudantes do Ensino Fundamental serão contemplados com cadernos de linguagem, aritmética e desenho, agenda, lápis preto, lápis de cor, borracha, apontador, tesoura, cola, estojo, pastas e canetas esferográficas, enquanto os alunos da Educação Infantil ganharão também tinta guache, giz de cera e massa de modelar.

Veículos e uniformes profissionais

No mesmo ato, o prefeito Junior da Femac, o vice Paulo Vital e a secretária Marli Fernandes apresentaram os uniformes profissionais e equipamentos de proteção individual (EPIs) que serão repassados aos professores, estagiários, assistentes administrativos e motoristas, e a coleção de livros de literatura infantil Nas trilhas dos sonhos e encantos de Lobato, os kits de mini atletismo e materiais de jardinagem que serão encaminhados aos 24 CMEIs e 36 Escolas. Juntos, esses produtos custaram aproximadamente R$ 1 milhão.

O Departamento de Transporte Escolar da AME também teve parte da sua frota renovada. O município comprou mais seis vans de passageiros (com 21 lugares cada), três vans de carga e cinco veículos utilitários leves (Saveiro). R$ 3,2 milhões foi o valor do investimento.

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Luciano Molina, os vereadores Luciano Facchiano, Rodrigo Lievore (Recife) e Jossuela Pirelli, diversos secretários municipais e os diretores e coordenadores escolares participaram da solenidade e puderam conferir a qualidade dos produtos que serão repassados aos professores, servidores e estudantes.

“Uma educação de excelência é construída com investimentos e oportunidades iguais de aprendizagem para todas as crianças. É isso que estamos fazendo em Apucarana,” concluiu o prefeito Junior da Femac.

