Apucarana investe R$ 1,2 milhão em reforma de escola

Continua após publicidade

A Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes, situada na Vila Formosa, está passando por completa reforma e ampliação para melhor atender aos seus mais de quatrocentos alunos. O prefeito Junior da Femac esteve na unidade de ensino, na manhã de hoje (26), conferindo o andamento da obra.

“Eu acredito que devemos investir fortemente na formação das crianças se quisermos um futuro promissor para Apucarana. Por isso, a educação é uma das pastas prioritárias na minha gestão. A prefeitura está aplicando R$ 1,2 milhão somente nesta escola, em recursos próprios, com o intuito de revitalizar todo o prédio, inclusive a quadra esportiva,” disse o prefeito.

A empreiteira Portic Construções e Engenharia Eireli, de Apucarana, venceu o processo licitatório e está executando a reforma de 1.677,70 m2 e a ampliação de 648,86 m2 na Escola João Antônio Braga Côrtes.

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou que a capacidade de atendimento da unidade de ensino deverá aumentar. “O projeto contempla a demolição e a reconstrução de um bloco com oito salas de aula. As novas classes serão bem mais espaçosas, iluminadas e arejadas. Com isso, a previsão é de que o número de alunos passe dos atuais 448 para aproximadamente 600,” afirmou.

“A obra começou em janeiro deste ano e já conta com 20% do cronograma executado,” acrescentou a superintendente de engenharia da Autarquia Municipal de Educação, Miriam Elena Favaretto Corbacho.

Além dos serviços citados, o projeto contempla ainda a adequação do setor administrativo e da área de serviços, a reorganização da cozinha, do refeitório e do depósito de merenda, a reforma das demais salas de aula, a substituição do telhado, a troca dos forros e pisos, a revisão da rede elétrica, a construção de vestiários junto à quadra esportiva, a instalação de coberturas e a pintura geral da edificação.