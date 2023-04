Apucarana investe no ensino de inglês e espanhol para crianças

Da Redação

O Dia da Língua Inglesa e o Dia da Língua Espanhola foram comemorados no último domingo (23/4), data em que se recorda o falecimento de dois grandes escritores: William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Em Apucarana, os estudantes começam a aprender esses dois idiomas já na Educação Infantil (IV e V) e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). A Autarquia Municipal de Educação implantou a disciplina de inglês no currículo das suas escolas em 2014 e acrescentou espanhol em 2020.

O prefeito Junior da Femac destaca que a decisão de implantar as disciplinas de inglês e espanhol no currículo das escolas municipais levou em conta o fato de que as crianças têm muito mais facilidade para aprender línguas estrangeiras do que os adultos. “Isso acontece porque o cérebro delas ainda está em desenvolvimento, formando novas sinapses e absorvendo conhecimentos como esponjas. Além disso, é sabido que os indivíduos que dominam esses dois idiomas têm muito mais oportunidades de conhecer outras culturas, ingressar na universidade, realizar intercâmbio e conquistar o trabalho dos seus sonhos,” falou.

A secretária de educação, Marli Fernandes, acrescentou que o material didático do Sistema Maxi de Ensino, considerado um dos melhores do país, é utilizado nas aulas de Inglês e Espanhol. “Os professores também passam por formação regular e apresentam os conteúdos sempre de forma lúdica às crianças, valendo-se de músicas, jogos e brincadeiras. O objetivo é despertar nelas o gosto pelas línguas estrangeiras,” afirmou.

A Autarquia Municipal de Educação ainda promove um Festival de Línguas Estrangeiras Modernas, anualmente, no Cine Teatro Fênix, para mostrar às famílias o progresso dos estudantes. “É impressionante o quanto as crianças vêm aprendendo, a cada dia, nas aulas de inglês e espanhol. Isso é muito gratificante para nós,” disse Jéssica de Oliveira de Vargas, mãe da aluna Anna Laura, da Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes.

“Eu acho importantíssimo a rede municipal ofertar aulas de inglês e espanhol aos seus alunos. O espanhol é a língua dos países vizinhos do Brasil e o inglês tornou-se um idioma universal. Então, essas aulas são fundamentais para abrir novos horizontes aos estudantes,” concluiu Paola Oliveira, que é mãe da aluna Alícia Oliveira, também da Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes.

