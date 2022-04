Apucarana investe mais R$6,78 milhões em iluminação pública

Da Redação

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, assinou nesta segunda-feira (04/04) ordem de serviço para início de uma nova etapa de investimentos no setor de iluminação pública. Além de modernização, com substituição de 4.105 luminárias antigas, por novas em tecnologia LED, o investimento – na ordem de R$6,78 milhões – contempla a execução de um grande projeto de iluminação da saída para Londrina, com a implantação de postes com iluminação LED no canteiro central e nas avenidas marginais (Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano), em trecho da Avenida Brasil (BR-369) até a divisa com Arapongas, além de um sistema exclusivo de iluminação para os 2,7 quilômetros de extensão da Ciclovia Irmo Celso Vidor, entre o Monumento ao Boné (Bonezão) e Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar).

A solenidade de formalização do contrato com a vencedora da licitação aconteceu no gabinete municipal e reuniu vereadores, secretários municipais, comando das forças de segurança, lideranças de bairros e representantes de entidades da sociedade civil, com destaque à Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia). O prefeito Júnior da Femac salientou que o investimento será feito integralmente com recursos municipais, com dinheiro oriundo da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (Cosip).

“São duas frentes de trabalho. A primeira, que é a entrada de Londrina, vai mostrar para todo o Paraná um pouco da Apucarana que nós acreditamos e que estamos construindo, desde 2013. Um projeto à altura do que a cidade merece. Já a troca de luminárias em mais de 4 mil pontos, atendendo a atendendo a 12 bairros, três distritos, três parques industriais, três avenidas, duas estradas, uma vila rural e entre outras regiões (ver box), é a continuidade de um “projeto de cidade” que teve início com o ex-prefeito Beto Preto, que modernizou 5 mil luminárias em 2016 e que está tendo sequência sob minha gestão”, destacou o prefeito Júnior da Femac, lembrando que no início do ano passado, foi concluída uma segunda etapa com a modernização de outros 5,5 mil pontos. “E agora, com a mesma seriedade, amor, respeito e planejamento autorizamos mais este novo e importante investimento”, elencou o prefeito Júnior da Femac, pontuando “que o atual grupo político assumiu, em 2013, uma Apucarana às escuras, com um sistema de luminárias totalidade ultrapassado”, disse.

Aproveitando a presença dos vereadores Franciley Poim, presidente do Legislativo, Mauro Bertoli, Rodrigo Liévore (Recife), Jossuela Pinheiro, Luciano Facchiano, Luciano Molina, Toninho Garcia, Tiago Ribeiro e Marcos da Vila Reis, o prefeito fez um destaque público sobre a importância da atuação de cada um para a aprovação de projetos como o autorizado, em favor do desenvolvimento da cidade. “Temos aqui pessoas sérias, corretas e honestas que trabalham de verdade pela cidade, sem molecage. Que honram o mandato concedido pela população. Afinal, todos nós, agentes públicos, somos pagos por esta mesma população para trabalhar e não para brigar”, disse Júnior da Femac.

Em nome da Câmara Municipal, o presidente Poim parabenizou a administração. “Nós, que estamos sempre em contato direto com os moradores, vivenciamos o debate da iluminação pública diariamente. E nesta administração temos sempre sido atendidos. Este é um assunto importante, que gera segurança e qualidade de vida para as pessoas”, destacou Poim.

O vice-prefeito Paulo Vital reforçou que este é o terceiro pacote de grandes investimentos na iluminação pública de Apucarana, nos últimos anos. “Tivemos um avanço excepcional neste setor, com uma luminosidade mais eficiente e com um menor custo, em função da tecnologia”, enalteceu Vital.

A responsável pelos serviços de modernização da iluminação pública autorizados pelo prefeito Júnior da Femac será a empresa de engenharia especializada Samar Iluminação e Engenharia Ltda, de Curitiba, vencedora da licitação. O prazo para execução dos serviços é de 12 meses.

Segurança Pública – Presentes no ato de assinatura de ordem de serviço, os comandos das polícias Militar e Civil, e da Guarda Civil Municipal, parabenizaram o investimento municipal. “A iluminação pública está diretamente ligada à segurança e faz toda a diferença no chamado tripé: vítima – autor – oportunidade. Uma via melhor iluminada vai diminuir a oportunidade e espantar o autor, com isso, o número de vítimas é reduzido. Além disto, investimentos como estes feitos pela gestão do prefeito Júnior da Femac facilitam e muito o trabalho dos agentes de segurança, sobretudo na abordagem e identificação de suspeitos, além de contribuir para uma melhor captação das imagens pelas câmeras de segurança”, disse o tenente-coronel Marcos José Facio, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM), que teve sua avaliação chancelada pelo delegado-chefe da 17ª Subdivisão de Polícia Civil, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, e pelo comandante da Guarda Civil Municipal de Apucarana (GCMA), Alessandro Pereira Carletti.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana, Wanderlei Faganello disse que circula diariamente pela cidade no período da noite e que, com os investimentos municipais já efetivados nos últimos anos, a mudança positiva é notória. Ele também agradeceu o novo lote, que contempla parques industriais. “Iluminação pública de qualidade e de alta tecnologia, que contempla empresários, trabalhadores e estudantes”, agradeceu Faganello.

Entre outras autoridades, o evento contou ainda com a presença do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, e do superintendente Municipal de Iluminação Pública do Idepplan, Lafayete dos Santos Luz.

Locais atendidos com modernização das luminárias (LED)

Local Quantidade de luminárias

Núcleo Habitacional Papa João Paulo I 532

Distrito de Pirapó 457

Distrito de Vila Reis 522

Distrito Caixa de São Pedro 66

Núcleo Habitacional Adriano Correia 180

Região da Igrejinha 237

Jardim Catuaí 214

Núcleo Habitacional Parigot de Souza 25

Barra Funda 122

Jardim Apucarana 295

Vila Agari (Região Colégio Premem) 343

Loteamento Belvedere 149

Núcleo Habitacional Castelo Branco 59

Vila Rural Nova Ukrânia 115

Vila das Paineiras 45

Parque Industrial Zona Norte 197

Parque Industrial Zona Oeste 75

Avenida América (Jardim América) 13

Avenida Magno Cavalcanti (Residencial Sumatra) 52

Avenida Itararé (Jardim Ponta Grossa) 56

Estrada Velha do Pirapó 25

Estrada de acesso ao aeroporto municipal 90

Loteamento Industrial Leomil 16

Residencial Solar da Toscana 77

Estrada Bela do Barreiro 99

Outros 44

Total 4.105