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SAÚDE

Apucarana intensifica vacinação contra o sarampo a partir da próxima segunda-feira

Doses estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde que possuem salas de vacina

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 12:50:48 Editado em 17.07.2026, 12:50:42
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Apucarana intensifica vacinação contra o sarampo a partir da próxima segunda-feira
Autor Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, por meio da Vigilância Epidemiológica, iniciará na próxima segunda-feira (20/07) uma intensificação das ações de vacinação contra o sarampo em todo o município. As doses da Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) estarão disponíveis – de segunda a sexta-feira – em todas as Unidades Básicas de Saúde que possuem salas de vacinação, facilitando o acesso da população.

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O prefeito Rodolfo Mota afirma que a intensificação é preventiva e foi adotada em razão do aumento de casos registrados em países das Américas e da ocorrência de casos relacionados à importação do vírus no Brasil. “A estratégia será mantida por tempo indeterminado, enquanto o cenário epidemiológico exigir”, reiterou.

O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, orienta que todos verifiquem sua carteira de vacinação e procurem a unidade de saúde mais próxima. “Além da ampliação da oferta da vacina, as equipes de saúde realizarão busca ativa de crianças com vacinação em atraso, visando ampliar as coberturas vacinais e manter Apucarana protegida contra o sarampo”, completou.

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Quem deve se vacinar?

– Crianças: primeira dose aos 12 meses e segunda dose aos 15 meses de idade.

– Se você tem entre 1 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina

– Pessoas de 30 a 59 anos: devem tomar pelo menos uma dose da vacina contendo o componente contra o sarampo.

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O enfermeiro Luciano Simplício, coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde da AMS, alertou que a vacina é contra-indicada para gestantes. “Elas não podem receber a dose em hipótese alguma”, enfatizou.

Ele também reforça o alerta aos viajantes. Pessoas com viagens programadas para outros estados ou para o exterior devem verificar sua situação vacinal antes do deslocamento e atualizar a vacina, quando necessário, reduzindo o risco de adoecimento e de introdução do vírus no município.

O sarampo é uma enfermidade altamente contagiosa e pode causar complicações graves, como pneumonia, encefalite, sequelas permanentes e até óbito, especialmente em crianças pequenas, gestantes e pessoas com baixa imunidade.

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A vacina é segura, gratuita e continua sendo a forma mais eficaz de prevenir a doença. A colaboração da população é fundamental para aumentar a cobertura vacinal, evitar a reintrodução do vírus e manter Apucarana protegida contra o sarampo.

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cobertura vacinal prevenção doenças Saúde Pública Tríplice Viral vacinação sarampo vigilância epidemiológica
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