Apucarana intensifica blitz de trânsito no Maio Amarelo

Da Redação

Motos e carros foram apreendidos na blitz desta terça-feira (17), por irregularidades

Dentro das ações do Maio Amarelo, que visam aumentar a segurança no trânsito, foi realizada uma operação na noite de terça-feira (17), em Apucarana. Embora as ações de prevenção busquem promover orientações para reduzir os riscos de acidentes, a blitz também resultou numa série de autuações e apreensões.

continua após publicidade .

A blitz foi conjunta, com a participação da Polícia Militar, com diversas unidades, inclusive a de plantão de acidentes, da Guarda Municipal e agentes de trânsito do município. As operações, como a realizada nesta terça (17), visam proporcionar mais segurança no trânsito, bem como reduzir os índices criminais no que tange aos delitos e infrações cometidos sob direção de veículos automotores.

Na noite de terça-feira (17), foram abordados 22 veículos e 30 motocicletas, resultando na emissão de 20 autos de infrações de trânsito e sete apreensões, sendo 3 carros e 4 motocicletas.