Apucarana intensifica ações de autocuidado e prevenção no período de Carnaval

A Prefeitura de Apucarana intensifica, nesta semana que antecede o Carnaval, ações de autocuidado e prevenção voltadas a diferentes públicos. A Autarquia Municipal de Saúde ampliou as orientações sobre HIV/AIDS, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e o uso de preservativos, reforçando a importância da informação e da proteção durante o período festivo.

Pessoas atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), por exemplo, participaram da roda de conversa “Folia Segura”. Para o prefeito Rodolfo Mota, o Carnaval deve ser vivido com alegria e responsabilidade. “O Carnaval é um momento de alegria e queremos que seja também um período seguro para todos. Neste momento, é sempre importante que as equipes levem informação de qualidade e conversem sobre bem-estar, escolhas conscientes e proteção”, ressaltou.

O secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, destacou que o Caps AD mantém, em sua agenda permanente, o Grupo de Autocuidado. “O grupo se reúne às segundas-feiras, sob a coordenação das residentes do Programa de Residência em Saúde Mental. São abordados temas relacionados ao autocuidado em saúde, atualidades e orientações para incorporar na rotina diária, sempre considerando o ciclo de vida das pessoas”, explicou.

A coordenadora do Caps AD, enfermeira Jackeline Lourenço Aristides, informou que a roda de conversa foi conduzida pela enfermeira Valentina de Campos Leal, do Núcleo de Atenção, Testagem e Tratamento de Apucarana (Natta). “Participaram usuários do Caps AD e acolhidos do Projeto Renascer. Foi uma tarde de aprendizagem sobre prevenção e promoção da saúde, reafirmando o trabalho coletivo e em rede desenvolvido no município”, assinalou.

A enfermeira Conceição Aparecida Vieira, integrante da Residência Multiprofissional em Saúde Mental, explicou que os participantes também receberam orientação para realizar testagem pelo menos duas vezes ao ano, especialmente pessoas com vida sexual ativa. “Como o Caps funciona ao lado do Natta, os usuários foram convidados a procurar o serviço para acompanhamento e exames. Durante a ação, também houve a distribuição de preservativos texturizados, novo modelo disponibilizado pelo Ministério da Saúde”, completou.

Segundo Conceição, o Grupo de Autocuidado mantém uma programação contínua ao longo do ano, com temas adaptados às campanhas de saúde e às necessidades dos usuários. “Neste ano já trabalhamos assuntos como saúde mental, higiene pessoal e cuidados com a pele, além de momentos terapêuticos, como escalda-pés e rodas de conversa voltadas ao relaxamento e ao fortalecimento de vínculos”, citou.





Ao longo de 2025, o grupo também desenvolveu ações relacionadas à vacinação contra a gripe, prevenção e controle de diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, uso correto de medicações, prevenção ao câncer de próstata e atividades do Setembro Amarelo, voltadas à prevenção do suicídio.

Além de Conceição, o Grupo de Autocuidado conta com a participação da assistente social Ananda Ingred e da psicóloga Maria Ferreira, do Intercâmbio Brasil/Angola.