Apucarana Integrada começa na segunda-feira; entenda as mudanças no transporte público

A partir desta segunda-feira (10/08), os passageiros do transporte coletivo de Apucarana poderão trocar de ônibus em diferentes pontos da cidade pagando apenas uma passagem, sem a necessidade de passar pelo Terminal Urbano. A novidade entra em operação com o Programa Apucarana Integrada (AI), implantado pela Prefeitura em parceria com a Viação Apucarana Ltda (VAL), e estará disponível exclusivamente para quem utilizar o Cartão Passe Fácil ou o aplicativo BiPay. O pagamento da tarifa em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito não dará direito à integração. O novo modelo, segundo a administração, busca tornar os deslocamentos mais rápidos, econômicos e eficientes, permitindo que o passageiro faça a conexão entre linhas no ponto mais conveniente para o seu trajeto.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a principal mudança está na liberdade de o usuário escolher onde fazer a integração, evitando deslocamentos desnecessários até a região central. “A principal vantagem está na economia de tempo. O passageiro poderá fazer a conexão entre linhas no caminho, sem precisar se deslocar até o Terminal Urbano. É uma mudança importante para quem depende do ônibus todos os dias”, afirma. Como exemplo, Mota cita o trajeto entre o Residencial Sumatra e o Distrito de Vila Reis. Em vez de seguir até o Terminal para trocar de ônibus, o passageiro poderá fazer a integração na Vila Nova, próximo ao Estádio Municipal. “Em muitos casos, o usuário poderá economizar entre 30 e 40 minutos por dia no transporte”, estima.

O secretário municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), subtenente Almir Antonio de Freitas, explica que a integração será feita automaticamente pelo sistema de bilhetagem eletrônica. O passageiro embarca no primeiro ônibus utilizando o Cartão Passe Fácil ou o aplicativo BiPay e, ao fazer a conexão com outra linha dentro do prazo estabelecido, apresenta novamente o mesmo meio de pagamento. “O sistema reconhece que a passagem já foi paga e libera o novo embarque sem custo adicional”, explica. O período disponível para a integração será definido conforme cada linha, considerando fatores como extensão e tempo do itinerário.

O superintendente municipal de Trânsito, Carlos Weyand, reforça que a integração fora do Terminal será exclusiva para usuários do Cartão Passe Fácil ou do BiPay. Quem pagar a passagem em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito poderá utilizar normalmente o transporte coletivo, mas terá de pagar uma nova tarifa caso embarque em outro ônibus. O cartão físico Passe Fácil é fornecido pela VAL mediante cadastro e pode ser carregado com créditos para os embarques. Já o BiPay funciona como uma carteira digital do transporte coletivo, permitindo realizar recargas pelo celular e gerar um QR Code para validar a passagem diretamente no equipamento instalado no ônibus. “Ao desembarcar no ponto de conexão, o passageiro terá um tempo determinado para embarcar na segunda linha. Se estiver dentro desse prazo, não haverá cobrança de uma nova passagem”, esclarece.

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A implantação do Apucarana Integrada também permitirá uma transformação no Terminal Urbano. Com a integração deixando de depender exclusivamente das catracas do local, a Prefeitura prevê a retirada das grades que atualmente separam a área de embarque das lojas comerciais. A mudança tornará o espaço mais aberto e facilitará a circulação de pessoas e o acesso aos estabelecimentos, além de eliminar as atuais filas de embarque. A proposta é que a modernização do transporte coletivo também contribua para qualificar um dos espaços públicos de maior circulação da cidade e valorizar o comércio instalado no Terminal.

COMO FUNCIONA A INTEGRAÇÃO