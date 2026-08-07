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NOVO SISTEMA

Apucarana Integrada começa na segunda-feira; entenda as mudanças no transporte público

Novo sistema permite integração entre linhas em diferentes pontos da cidade pelo Cartão Passe Fácil ou aplicativo BiPay; saiba mais

Escrito por Da Redação
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Apucarana Integrada começa na segunda-feira; entenda as mudanças no transporte público
Autor O novo modelo, segundo a Prefeitura, busca tornar os deslocamentos mais rápidos, econômicos e eficientes - Foto: Divulgação

A partir desta segunda-feira (10/08), os passageiros do transporte coletivo de Apucarana poderão trocar de ônibus em diferentes pontos da cidade pagando apenas uma passagem, sem a necessidade de passar pelo Terminal Urbano. A novidade entra em operação com o Programa Apucarana Integrada (AI), implantado pela Prefeitura em parceria com a Viação Apucarana Ltda (VAL), e estará disponível exclusivamente para quem utilizar o Cartão Passe Fácil ou o aplicativo BiPay. O pagamento da tarifa em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito não dará direito à integração. O novo modelo, segundo a administração, busca tornar os deslocamentos mais rápidos, econômicos e eficientes, permitindo que o passageiro faça a conexão entre linhas no ponto mais conveniente para o seu trajeto.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a principal mudança está na liberdade de o usuário escolher onde fazer a integração, evitando deslocamentos desnecessários até a região central. “A principal vantagem está na economia de tempo. O passageiro poderá fazer a conexão entre linhas no caminho, sem precisar se deslocar até o Terminal Urbano. É uma mudança importante para quem depende do ônibus todos os dias”, afirma. Como exemplo, Mota cita o trajeto entre o Residencial Sumatra e o Distrito de Vila Reis. Em vez de seguir até o Terminal para trocar de ônibus, o passageiro poderá fazer a integração na Vila Nova, próximo ao Estádio Municipal. “Em muitos casos, o usuário poderá economizar entre 30 e 40 minutos por dia no transporte”, estima.

O secretário municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), subtenente Almir Antonio de Freitas, explica que a integração será feita automaticamente pelo sistema de bilhetagem eletrônica. O passageiro embarca no primeiro ônibus utilizando o Cartão Passe Fácil ou o aplicativo BiPay e, ao fazer a conexão com outra linha dentro do prazo estabelecido, apresenta novamente o mesmo meio de pagamento. “O sistema reconhece que a passagem já foi paga e libera o novo embarque sem custo adicional”, explica. O período disponível para a integração será definido conforme cada linha, considerando fatores como extensão e tempo do itinerário.

O superintendente municipal de Trânsito, Carlos Weyand, reforça que a integração fora do Terminal será exclusiva para usuários do Cartão Passe Fácil ou do BiPay. Quem pagar a passagem em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito poderá utilizar normalmente o transporte coletivo, mas terá de pagar uma nova tarifa caso embarque em outro ônibus. O cartão físico Passe Fácil é fornecido pela VAL mediante cadastro e pode ser carregado com créditos para os embarques. Já o BiPay funciona como uma carteira digital do transporte coletivo, permitindo realizar recargas pelo celular e gerar um QR Code para validar a passagem diretamente no equipamento instalado no ônibus. “Ao desembarcar no ponto de conexão, o passageiro terá um tempo determinado para embarcar na segunda linha. Se estiver dentro desse prazo, não haverá cobrança de uma nova passagem”, esclarece.

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A implantação do Apucarana Integrada também permitirá uma transformação no Terminal Urbano. Com a integração deixando de depender exclusivamente das catracas do local, a Prefeitura prevê a retirada das grades que atualmente separam a área de embarque das lojas comerciais. A mudança tornará o espaço mais aberto e facilitará a circulação de pessoas e o acesso aos estabelecimentos, além de eliminar as atuais filas de embarque. A proposta é que a modernização do transporte coletivo também contribua para qualificar um dos espaços públicos de maior circulação da cidade e valorizar o comércio instalado no Terminal.

COMO FUNCIONA A INTEGRAÇÃO

  • 1. Pague a passagem
  • Utilize o Cartão Passe Fácil ou o aplicativo BiPay no primeiro ônibus. Pagamentos em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito não dão direito à integração.
  • 2. Faça a conexão onde for melhor
  • Não é mais obrigatório ir até o Terminal Urbano. O passageiro pode desembarcar em outro ponto da cidade que permita a conexão com a linha desejada.
  • 3. Respeite o prazo de integração
  • Cada linha terá um período específico para a conexão. O segundo embarque precisa ocorrer dentro desse prazo.
  • 4. Embarque na segunda linha
  • Apresente novamente o Cartão Passe Fácil ou gere o QR Code pelo BiPay. Estando dentro do prazo, o sistema identifica o primeiro pagamento e libera o embarque sem cobrar outra passagem.
  • 5. Exemplo: Sumatra → Vila Nova → Vila Reis
  • O passageiro embarca no Residencial Sumatra, desce na Vila Nova, próximo ao Estádio Municipal, e pega o ônibus para Vila Reis utilizando a mesma passagem.
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Apucarana integração de transporte Mobilidade Urbana TRANSPORTE PÚBLICO
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