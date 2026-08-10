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Apucarana Integrada começa a funcionar e Terminal passa por mudanças

Sistema entrou em operação nesta segunda-feira e permite trocar de ônibus sem passar pelo Terminal, pagando apenas uma passagem

Escrito por Da Redação
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Apucarana Integrada começa a funcionar e Terminal passa por mudanças
Autor Grades que separavam as lojas da área de embarque foram retiradas - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

O Terminal Urbano de Apucarana amanheceu nesta segunda-feira (10/8) com uma nova dinâmica de circulação e boa receptividade às mudanças. Depois da retirada das grades que separavam as lojas da área de embarque e desembarque, realizada neste domingo, conforme havia sido anunciado pela gestão municipal, entrou em operação o Programa Apucarana Integrada, permitindo aos passageiros trocar de ônibus entre as linhas contempladas sem precisar passar pelo Terminal e pagando uma única passagem. No primeiro dia, passageiros destacaram a facilidade e a economia de tempo proporcionadas pelo novo sistema, enquanto comerciantes afirmaram que a abertura do espaço deve facilitar o acesso dos clientes às lojas.

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A nova operação começou nas primeiras horas da manhã e, segundo a Viação Apucarana Ltda. (VAL), a adaptação dos passageiros ocorreu de forma tranquila. O superintendente operacional da empresa, Leuzé dos Santos, avaliou positivamente o primeiro dia. “A expectativa era de que houvesse mais dificuldades, mas tudo aconteceu de forma muito tranquila. Os passageiros entenderam rapidamente a nova forma de integração e tivemos apenas pedidos de informação. A receptividade foi muito boa e agradecemos a colaboração de todos os usuários”, destacou.

O secretário municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), Almir Antônio de Freitas, explicou que os trabalhos para a retirada das grades começaram no início da noite de domingo e se estenderam durante a madrugada, deixando o Terminal preparado para a nova dinâmica de circulação. “Tudo ficou pronto antes do início da operação e o funcionamento transcorreu normalmente. O Programa Apucarana Integrada significa menos tempo de viagem, mais comodidade e um transporte mais inteligente para toda a população”, afirmou.

A passageira Luzia Bonfati destacou a economia de tempo. “Vai facilitar para muitas pessoas porque não será mais preciso vir até o terminal para trocar de ônibus. Economiza tempo e continua pagando apenas uma passagem”, afirmou. Para Jéssica Mayara da Silva Alves, que também já utiliza o cartão e o aplicativo, a mudança deve tornar a rotina mais prática. “Não precisar mais passar pelo terminal vai facilitar bastante o dia a dia”, disse.

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Nesta primeira etapa, a integração contempla as linhas Contorno Sul, Vila Reis, Caixa de São Pedro, São Pedro Taquara e São Domingos. O tempo para realizar a integração é de uma hora na maioria das linhas e de uma hora e vinte minutos em alguns trajetos, contados a partir da passagem do cartão pela roleta. A ampliação para outras linhas será avaliada conforme a demanda e o funcionamento do sistema.

A integração está disponível exclusivamente para usuários do Cartão Passe Fácil ou do aplicativo BiPay. Pagamentos realizados em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito não dão direito ao benefício. O Cartão Passe Fácil pode ser emitido gratuitamente no Terminal Urbano pela equipe da VAL. Com o novo sistema, o passageiro que estiver dentro do período de integração pode embarcar em uma segunda linha contemplada sem pagar uma nova passagem, mesmo que a troca seja realizada fora do Terminal.

Retirada das grades aproxima comércio dos passageiros

A retirada das grades também mudou a relação entre a área de circulação dos passageiros e as lojas do Terminal. Com a abertura do espaço, o ambiente ficou mais integrado e os comerciantes passaram a ter acesso direto ao fluxo de pessoas, facilitando a entrada dos clientes e o atendimento. Mateus de Souza, da JD Variedades, afirmou que a mudança já representa uma melhora na relação com os consumidores. “Muitas vezes atendíamos os clientes através da grade. Agora eles poderão entrar na loja, conhecer melhor os produtos, e isso facilita muito o atendimento”, declarou.

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Há mais de 20 anos na Loja Multissom, Edielson Santos Carvalho também acredita que a nova configuração deve favorecer o comércio. “Ficou um espaço mais limpo, integrado e com circulação livre entre os dois lados do terminal. Antes, as grades dificultavam o acesso dos clientes. Agora, a tendência é aumentar o movimento e melhorar as vendas”, afirmou. Adão Pires de Carvalho, da Loja Bahia, também avaliou positivamente a mudança. “As grades criavam uma barreira. Agora, o cliente poderá entrar na loja com mais facilidade, conversar com a equipe, e isso deve refletir no aumento das vendas”, acrescentou.

Com o início da operação, a Prefeitura orienta os passageiros das linhas contempladas a utilizarem o Cartão Passe Fácil ou o aplicativo BiPay para ter acesso à integração e aproveitar as vantagens do novo sistema.

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Apucarana Comércio Local integração de linhas Mobilidade Urbana Programa Apucarana Integrada Terminal Urbano de Apucarana TRANSPORTE PÚBLICO
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