Apucarana instala defensas na BR-369, para depois fixar postes

A primeira etapa da obra do novo sistema de iluminação na BR-369, entrada da cidade no sentido Londrina-Apucarana, foi concluída nesta semana. O trabalho incluiu a fixação de postes, fiação subterrânea, instalação de hastes e de luminárias de padrão LED. Com isso, o sistema que garante maior eficiência, economia e luminosidade já está ativado em trecho entre a divisa com Arapongas, no distrito de Aricanduva, até o viaduto de acesso ao Parque Industrial Zona Norte.

A segunda etapa foi iniciada hoje (9) e, segundo o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan), em duas semanas serão instaladas defensas metálicas nas duas laterais da canaleta que separa as duas pistas da rodovia.

Em vistoria aos trabalhos, o prefeito Júnior da Femac esclareceu que o material e o serviço de instalação foram licitados e contratados pela prefeitura ao custo de R$ 1,2 milhão. Ele também solicitou cuidado aos condutores ao passar pelo trecho. “O trabalho de instalação das defesas e dos postes de iluminação exige a interdição de uma das pistas de rolamento, por isso peço que ao passarem pelo local reduzam a velocidade, garantindo a segurança de todos”, alertou o prefeito.

Júnior reforça que em cerca de 40 dias de serviço a empreiteira já executou a instalação dos postes e luminárias no trecho que vai da divisa com Arapongas, nas imediações da Indústria Nortox e da Facnopar, até o viaduto (trincheira) que permite o acesso às empresas instaladas nas vias marginais, Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano. “O projeto em execução inclui a fixação de 123 postes no canteiro central, totalizando a instalação de 468 luminárias de alto rendimento na tecnologia LED com potência de 200 watts em trajeto de cerca de três quilômetros, entre a divisa com Arapongas e o viaduto do Contorno Norte”, detalha Júnior da Femac.

Com relação às defensas, o superintendente de Iluminação Pública do Idepplan, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, explica que de acordo com normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), não é permitida a instalação de postes de iluminação em rodovias sem os equipamentos. “Com as defensas a rodovia também ficará mais segura neste trecho, onde já foram registrados muitos acidentes graves”, avalia Lafayete Luz, salientando que os dispositivos de proteção visam conter veículos desgovernados, que tendem a atravessar os canteiros centrais ou saírem pelas laterais das estradas.

Conforme revela o superintendente, no trecho de 1,5 quilômetros que vai da trincheira do Parque Industrial Zona Norte até o “Bonezão” e ao viaduto do contorno norte, serão instalados 64 postes e um total de 232 luminárias de LED. O prazo para a execução será de até 40 dias. “Importante salientar que este investimento na BR-369 integra um pacote de obras de modernização do sistema em andamento que contempla ainda a substituição de 4.105 luminárias antigas em diversos bairros da cidade por novas em LED”, conclui Luz. Os recursos são da Prefeitura de Apucarana, por meio da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública), totalizando investimento na ordem de R$6,7 milhões.

