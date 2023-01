Apucarana: Inscrições para especialização no Polo UAB são prorrogadas

Da Redação

O prefeito Junior da Femac reitera que o curso é oferecido em poucas cidades do Brasil

O prazo para inscrição no curso de Especialização em Gestão Estratégica de Investimentos na Educação Básica, através de uma parceria entre a Fiocruz e o polo UAB de Apucarana, foi ampliado. Com a nova prorrogação, o período agora foi estendido até o dia 23 de janeiro de 2023 e as inscrições podem ser feitas pelo link.

O prefeito Junior da Femac reitera que o curso é oferecido em poucas cidades do Brasil. “Além de Apucarana, a Fiocruz está ofertando essa especialização somente em outros sete polos da UAB, localizados nos estados de São Paulo, Pernambuco e Espírito Santo. Os cursos da Fiocruz são da mais alta qualidade e essa é uma excelente oportunidade de formação continuada para os educadores, especialmente para aqueles que atuam como gestores da Educação Básica pública”, frisa Junior da Femac.

No Brasil, além de Apucarana, o curso será desenvolvido pela Fiocruz através dos polos da UAB de Tabira-Jureminha (PE), São Mateus (ES), Iúna (ES), Interlagos (SP), Jaraguá (SP), Penha (SP) e Boa Esperança/São Mateus (SP).

“Trata-se de uma especialização a distância com carga horária de 444 horas, com dois encontros presenciais de 16 horas cada, sendo um em junho e outro em dezembro de 2023”, informa a professora Sueli Gomes Reis, coordenadora do Polo UAB de Apucarana.

Ao todo, são 30 vagas destinadas ao município de Apucarana. De acordo com o edital, o objetivo do curso é especializar professores, técnicos e gestores da Educação Básica, qualificando-os para a análise situacional e de riscos, e para a formulação de Projetos Pedagógicos Integrados, com um plano operativo, capaz de indicar a necessidade de investimentos para sustentabilidade das intervenções em processos de trabalho pedagógico, administrativo e/ou técnicos na Educação Básica.

A Especialização em Gestão Estratégica de Investimentos na Educação Básica destina-se aos profissionais com nível superior que atuem, preferencialmente, como gestores, docentes, técnicos e conselheiros da Educação Básica pública.

“Eu incentivo fortemente que os diretores, coordenadores e professores da nossa rede municipal de ensino inscrevam-se neste processo seletivo. A formação continuada é importante para qualquer profissional, mas principalmente para aqueles que são responsáveis pela formação de outros seres humanos,” assinala a secretária de educação, Marli Fernandes.

As inscrições para a Especialização em Gestão Estratégica de Investimentos na Educação Básica devem ser realizadas até 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico..

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

