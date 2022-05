Apucarana inscreve para caminhada da Estrada Bela

Da Redação

A Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur) realiza no último domingo de maio, dia 29, a 2° Caminhada Rural Estrada Bela do Barreiro. A concentração ocorrerá na Praça Valmor Santos Giavarina, popular Praça da Onça, a partir das 8 horas. “Os participantes serão levados de ônibus até o Parque Ecorreligioso da Redenção, local de onde se inicia o percurso de nove quilômetros por estradas rurais adjacentes à Estrada do Barreiro”, explica professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur. O ponto de chegada será no Sítio Kuatijuba, com será servido um almoço por adesão.

O prefeito Júnior da Femac destaca que a Estrada Bela do Barreiro reúne belezas e atrativos naturais, além de muitos empreendimentos no setor de turismo rural. “Um roteiro turístico por vocação, que agora está recebendo uma atenção especial por parte do poder público municipal, com implantação do pórtico de entrada junto ao acesso no Contorno Norte, de um mirante em uma área que proporciona uma vista panorâmica da bela paisagem rural, bem como instalação de placas de sinalização e de totens informativos sobre as atrações turísticas existentes ao longo do roteiro”, conta o prefeito.

A inscrição para a segunda edição da caminhada rural da Estrada Bela do Barreiro é gratuita e deve ser feita pela internet até a próxima sexta-feira, dia 27, na plataforma virtual https://forms.gle/ABuS9fjgsybK66CZ6. O almoço que será servido no final do evento é opcional, tendo um custo de R$50 por pessoa, e cardápio composto por costela à moda fogo de chão, arroz, feijão, salada diversas, farofa colorida e cebola agridoce. “De antemão, orientamos aos caminhantes comparecerem com roupas e tênis confortáveis e não esquecer da água para hidratação durante o percurso”, complementa professora Maria Agar, secretária da Promatur, lembrando que a primeira edição da caminhada rural aconteceu em dezembro do ano passado e reuniu dezenas de participantes. Outras informações sobre este e outros eventos da Promatur podem ser obtidas pelo telefone 3423-2944 ou pelo e-mail turismo@apucarana.pr.gov.br.