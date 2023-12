Apucarana inicia programa que oferece internet em espaços públicos

O Programa Apucarana Conectada, que disponibiliza gratuitamente sinal de internet em espaços públicos, já é realidade no Espaço das Feiras. Sem custo aos cofres municipais, em uma primeira etapa a iniciativa de caráter público-privada também prevê instalação de internet gratuita na Praça Rui Barbosa, defronte à Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Veja o vídeo abaixo.

Detalhes do projeto-piloto, que já conta com centenas de acesso ao longo da primeira semana, repassados nesta quarta-feira (20/12), no gabinete municipal, pelo prefeito Júnior da Femac, em entrevista coletiva que contou com a participação do secretário Especial de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli, do presidente da Câmara Municipal, vereador Luciano Molina, do diretor da empresa Telesul Internet – Init Fibra, Demétrio Garcia, que é a provedora do sinal de Wi-fi 6, e do diretor da Made4it, Rafael Ganascim, empresa responsável pela configuração dos roteadores e segurança de dados.

Segundo destacou o prefeito Júnior da Femac, trata-se de uma iniciativa de inclusão digital que fortalece ainda mais Apucarana no cenário das Smart Cities. “Hoje, o acesso à internet é fundamental no dia a dia das pessoas, pois oferece a solução na palma da mão, seja através de uma pesquisa, do acesso a um site, de um aplicativo de mensagem. Agradeço aos vereadores por aprovarem o convênio e parabenizo o secretário Danylo Acioli, que aceitou o desafio e foi buscar a solução, moderna e de qualidade, que deu origem ao Programa Apucarana Conectada”, destacou o prefeito, pontuando que a tecnologia instalada e de acesso livre é o Wi-fi 6, a última geração em assunto de conectividade sem fio. “Para ter uma ideia, cada roteador tem capacidade para até mil conexões simultâneas”, afirmou.

Além do Espaço das Feiras e da Praça Rui Barbosa, em uma segunda etapa também deve receber sinal gratuito de internet o Centro Cultural Fênix, a Praça Semiramis Braga (Praça 28 de Janeiro), o Terminal Urbano de Passageiros do Transporte Coletivo Sílvio Stocco e o Terminal Rodoviário Interestadual João Batista Boscardin Júnior (rodoviária). “Dentro deste convênio com a Telesul – Init Fibra e a Made4it está previsto Wi-fi 6 gratuito no Espaço das Feiras e na Praça Rui Barbosa. Vamos também abrir um novo chamamento público, que essas mesmas empresas também poderão participar, para expandirmos o Programa Apucarana Conectada para outros importantes locais. É Apucarana avançando como cidade inteligente”, destacou Danylo Acioli, secretário Especial de Assuntos Estratégicos. Ele reforça que todo o custo do projeto é arcado pelas empresas parceiras.

A coordenadora do Espaço das Feiras, Eliana Rocha, destaca que o sinal gratuito tem movimentado ainda mais o local. “Estar conectado é tudo hoje. Tanto para os feirantes, como para os consumidores, este projeto tem se mostrado muito benéfico. Segundo os técnicos responsáveis, em uma semana já são centenas de acessos registrados”, diz Eliana.

O presidente do Legislativo Municipal, Luciano Molina, parabenizou o prefeito Júnior da Femac e o secretário Danylo Acioli. “Um programa de inclusão digital que tem início em um local icônico de Apucarana, que é o Espaço das Feiras. Um ambiente de encontro das famílias e dos jovens. A partir de agora, outros locais também vão receber a tecnologia de forma gratuita em ambientes de grande circulação, como o terminal urbano. Importante iniciativa da prefeitura que tem total apoio da Câmara”, enalteceu Molina.

Há três meses, Apucarana foi apontada como a quarta melhor cidade no Paraná e a 16ª em âmbito nacional, no quesito “urbanismo” no ranking Connected Smart Cities. No mesmo ranking, em todos os quesitos da gestão pública, Apucarana aparece na 9ª posição no Paraná e na 86ª posição em todo o Brasil.

A tecnologia – Lançado em 2020 pela Wi-Fi Alliance, o Wi-Fi 6 é o padrão mais recente para conexões sem fio, também conhecido como 802.11ax. O protocolo evolui as especificações anteriores, permitindo velocidades, escala e flexibilidade superiores, adaptando-se à nova demanda de conectividade decorrente da massificação da Internet das Coisas e de aplicações intensivas em dados, como realidades aumentadas/virtuais ou transmissões em 4K e 8K. Diferente da conexão Wi-Fi 5, que pode chegar até 3,5 Gbps de velocidade de navegação, a conexão Wi-fi 6 pode atingir até 9,6 Gbps, com possibilidade de conexão em vários dispositivos ao mesmo tempo, sem perda da alta velocidade.

