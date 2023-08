Apucarana inicia preparativos da Feira de Noivas e Festas

Os preparativos para a Feira de Noivas e Festas que acontece nesta sexta-feira (25) e sábado (26), no Clube de Campo Água Azul, em Apucarana. já começaram. O evento, realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e Sebrae, em parceria com a Faciap Mulher, Cacinp Mulher, Sivana e Câmara da Mulher Empreendedora, contará com mais de 40 profissionais do setor de serviços. Assista o vídeo abaixo.

De acordo com o presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, serão 48 expositores participantes da feira nos dois dias que vão apresentar serviços e produtos. “Temos buffets, estúdios de fotos e vídeo, promoters, decoradores, som e uma série de outros profissionais envolvidos na produção de um casamento, aniversário e eventos em geral. Queremos reuni-los num só lugar para divulgar a força destas empresas”, ressalta Faganello.

"Evento para toda comunidade e toda a região para todos que querem fazer um evento, casamento, festas corporativas, buffer, formaturas. Muitas empresas vão apresentar seus serviços e produtos.

Segundo Faganello a feira foi pensada para promover esse setor que foi o mais prejudicado durante a pandemia da Covid-19. "A área de serviços sofreu muito durante a pandemia. Por isso organizamos esse evento pensando e dar oportunidade para quem presta esse tipo de serviço em Apucarana", assinala.

EXPOSITORES

A Feira de Eventos e Eventos será realizada nos dias 25 e 26 de agosto, no Clube de Campo Água Azul. O empresário, Fernando Machado, da Sonory Musical está entre os expositores. “A estrutura oferecida pela Acia me impressionou”, diz Fernando.

O empresário, Paulo Cardozo, da PH Produtora de Vídeos e Fotos, aderiu ao evento. “A Feira de Noivas e Eventos será muito boa. Os dias e horários ficaram ótimos para a participação do público interessado e visitantes e para os visitantes de fora”, diz Paulo.

A empresária, Izabel Bertasso, do Viza Buffet ressalta a importância do evento. “Esta iniciativa da Acia veio num ótimo momento. Ainda estamos nos recuperando do lockdown da pandemia, que proibiu os eventos”, diz Izabel.

Assista do vídeo abaixo:

Você vai casar? Vai fazer uma festa? Então não perca a Feira de Noivas e Festas.#apucarana TN ONLINE

