Apucarana inicia obras da Capela Mortuária da Av. Aviação

Nos próximos dias começam as obras da nova Capela Mortuária da Avenida Aviação, no Jardim Colonial. A ordem de serviço foi dada nesta quinta-feira (21) pelo prefeito Junior da Femac, em ato no gabinete municipal que contou com a presença do diretor-presidente da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) e do superintendente do órgão, Marcos Bueno.

Trata-se de uma reivindicação antiga da região leste da cidade, que irá atender 14 bairros, com uma população estimada em 20 mil apucaranenses. “Essa obra estava no nosso planejamento e seu início acabou atrasando por doze meses, em função da pandemia do novo coronavírus”, informa o prefeito Junior da Femac.

Ao autorizar a ordem de serviço à Portic Construtora, empresa de Apucarana vencedora da concorrência pública, foi aberto um prazo máximo de 10 dias para o início da obra, e mais 180 dias para a entrega do novo prédio.

A obra de 262 m² será edificada num terreno de 1.200 m², localizado na Avenida Aviação, esquina com Rua Guaianazes, que foi comprado pelo município, junto da sede da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Apucarana (AFAP). A estrutura da nova capela mortuária terá duas salas de velório, hall de entrada, varandas externas cobertas, sala de estar, copa, depósito e dois sanitários adaptados para portadores de necessidades especiais.

A Capela Mortuária da Avenida Aviação será construída com recursos próprios do município, com investimento de R$546.294,57. “Na nossa gestão só soltamos licitação e depois autorizamos a obra, quando o dinheiro da obra está reservado em caixa”, lembra Junior da Femac. Conforme frisou ele, a capela mortuária na região leste da cidade era esperada há muito tempo pelos moradores. “A partir de agora, no momento de dor pela perda de um familiar ou amigo, os moradores irão dispor de um espaço adequado, com conforto e tranquilidade”, assinala o prefeito.

O diretor-presidente da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) José Airton “Deco” de Araújo, detalha que a Capela Mortuária da Avenida Aviação irá atender uma vasta região compreendida pelos Núcleos Habitacionais Sumatra 1,2 e 3, Jaçanã, Castelo Branco, jardins Colonial, Santiago, Aeroporto, Aviação e Santos Dumont, além dos residenciais Sabiá e Andorinhas e ainda os loteamentos Raposa 1 e 2.

Para definição da construção da nova capela, a Aserfa levou em consideração diversos critérios. “Primeiro avaliamos o distanciamento do centro e também o número de moradores. Quando se tem uma população deste porte, distante da área central já se justifica ter uma capela mortuária”, pondera José Airton “Deco” de Araújo.

No ato o prefeito agradeceu o diretor da Aserfa, Deco Araújo, e o superintende Marcos Bueno pelo bom trabalho que vem realizando na autarquia. Ele aproveitou para anunciar que a próxima obra nesta área será o novo Cemitério Municipal Morada da Paz na Gleba Nova Ucrânia.