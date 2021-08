Da Redação

Apucarana inicia novos cursos em parceria com o Senai

Sessenta apucaranenses começam nesta sexta-feira (09), a partir das 19 horas, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Apucarana), capacitação profissional no setor de prestação de serviços.

continua após publicidade .

Os cursos, adquiridos pela prefeitura, são oferecidos gratuitamente à população por intermédio do Centro de Qualificação Total da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego.

As formações são para as profissões de eletricista instalador residencial (20 alunos e carga horária de 240 horas) e de instalação de alarmes, cerca elétrica e portão eletrônico (duas turmas de 20 alunos e carga horária de 40 horas). “Estamos em constante diálogo com o setor produtivo buscando aquisição de cursos com grande demanda de mão de obra. Isso faz com que o aluno, uma vez formado, encontre maior facilidade de inserção no mercado de trabalho, seja como empregado ou como empreendedor”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

O secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, salienta que outros cursos adquiridos pela prefeitura estão com inscrições abertas. “Temos, por exemplo, 12 cursos pelo Senai com matrículas em andamento. As oportunidades são para quem deseja aprender ou aperfeiçoar conhecimentos na manutenção de celular e smartphones, modelagem de sobrancelhas, serviços de alimentação, oratória, básico de maquiagem, e-commerce (vendas pela internet), comunicação e postura profissional, estratégias para marketing digital, garçom, recursos avançados de Excell e empreendedorismo nas redes sociais”, informa Estrope. De acordo com ele, “a gestão Júnior da Femac entende que a capacitação profissional e a geração de empregos são chaves para o desenvolvimento da sociedade”.

Serviço – As inscrições para os cursos com vagas em aberto devem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana. O órgão funciona junto à Rua Ouro Verde, 300 – Jardim América. “Para inscrição o interessado deve apresentar CPF e RG, bem como comprovante de residência”, orienta Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do centro municipal. Os telefones de contato para mais informações são o 3426-7241 e o 99989-8424.