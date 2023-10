Apucarana inicia nova etapa de roçagem na próxima semana

A Prefeitura de Apucarana anuncia para a próxima segunda-feira, dia 16 de outubro, o início de um abrangente trabalho de roçagem em praças, parques, áreas de prédios públicos e também de terrenos particulares.

O procurador-geral do Município, Rubens de França, diz que o Código de Postura do Município, contido na Lei Complementar 013/2020, estabelece – no artigo de nº 350 – a obrigação de todo proprietário em manter seu terreno limpo. “O edital de notificação (043/2023), publicado em 28 de agosto, no site da Prefeitura de Apucarana e no órgão oficial do Município, concedeu prazo de 15 dias para que os proprietários de terrenos fizessem a limpeza”, lembra França.

Ele acrescenta ainda que o Decreto Municipal 050/2023 estabeleceu o valor de R$1,72 por metro quadrado de área roçada. “A partir de agora a prefeitura vai executar o serviço e, de imediato, lançar o custo aos proprietários de terrenos que deixaram de roçar seus terrenos”, alerta o procurador-geral, esclarecendo que o valor terá um prazo para ser quitado. Anteriormente, este tipo de serviço era lançado no carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU.

O prefeito Júnior da Femac diz que tem conversado com muitos segmentos da população, incluindo representantes de bairros. “Muitas famílias reclamam de terrenos com o mato alto, que gera risco de dengue, proliferação de insetos e bichos peçonhentos, além de se tornar esconderijo de bandidos e de produtos de furto”, argumenta o prefeito, frisando que o foco desta nova etapa de roçagem está amparado no apelo de várias comunidades. Segundo ele, cinco equipes vão realizar a limpeza. “As ações vão ser setorizadas, atendendo aos parques e praças, canteiros centrais, prédios públicos e terrenos particulares”, esclarece o prefeito.

De acordo com o tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar do Paraná (10º BPM), a correta manutenção dos terrenos urbanos é fundamental para a atividade de segurança pública. “Locais com vegetação muito alta costumam ser lugares propícios para que os criminosos procurem esconderijo para si ou para eventuais produtos de furto e roubo. É comum, inclusive, que a PM localize veículos furtados escondidos em meio a matagais. A segurança pública é um trabalho em conjunto e o apoio da comunidade é fundamental para que os índices criminais caiam na nossa cidade”, frisou o comandante.

Além de abrigo para animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, que podem ocasionar acidentes envolvendo a população, o mato alto em terrenos baldios gera risco de incêndios ambientais. “Infelizmente, algumas pessoas ainda têm o hábito de realizar a limpeza de terrenos utilizando-se de fogo. Além de crime ambiental, essa conduta pode acarretar incêndios de grandes proporções, colocando vidas em risco. A conservação dos terrenos urbanos, mediante correta roçagem, é primordial para evitar este tipo de ocorrência”, salientou a tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, oficial do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana. Segundo ela, os incêndios em terrenos com mato alto também podem ser originados por ação de vândalos. “Além de prejuízos ambientais, os incêndios também geram riscos à saúde e ao trânsito. A fumaça proveniente das queimadas acabam acarretando problemas respiratórios nas pessoas de comunidades atingidas, além de comprometerem a segurança no trânsito, ao dificultar a visibilidade de condutores e pedestres”, argumenta a oficial.

O secretário Municipal da Saúde, Dr. Emídio Bachiega, reforça que a intensificação da cobrança para que os proprietários de imóveis urbanos não edificados mantenham a limpeza dos lotes tem como preocupação a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. “Com a proximidade do verão, período que registra chuvas e altas temperaturas, a população deve intensificar os cuidados de combate ao mosquito, agindo de forma preventiva. Isso implica em ações para evitar o acúmulo de água que possa servir de criadouro e manter terrenos urbanos limpos, livres de mato, lixo ou entulho. Além de fundamental, é um ato de responsabilidade que só gera benefícios à sociedade”, acentuou o secretário.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, enalteceu a operação anunciada pelo prefeito Júnior da Femac. “Limpeza urbana é responsabilidade de todos. Ao manter o lote limpo, o proprietário colabora para deixar nossa cidade mais bonita, para a eliminação de ambientes de criação de insetos e animais peçonhentos, transmissores de doença como o mosquito da dengue e ratos, por exemplo. Campanhas desta magnitude, anunciadas pela prefeitura, são importantes e têm total apoio da Acia”, disse Faganello.

