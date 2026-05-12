Apucarana inicia nova etapa da duplicação da Av. Minas Gerais e obra deve chegar a 65%

A Prefeitura de Apucarana iniciou nesta semana uma etapa decisiva para acelerar a duplicação da Avenida Minas Gerais, no trecho entre o Contorno Sul e a Unespar, na saída para Curitiba. Após aprovação técnica dos projetos apresentados pelo município, uma empresa credenciada pela concessionária de energia começou os trabalhos de realocação da rede elétrica de alta tensão, intervenção necessária para dar continuidade às obras no sentido Adriano Correia-Centro.

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As equipes da Secretaria de Obras e do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) elaboraram o projeto técnico e o cronograma operacional para deslocamento dos postes e implantação da nova linha de alta tensão, aprovados pela distribuidora de energia. Nesta segunda-feira (11/05), foi iniciada a perfuração dos pontos onde serão instalados os novos postes e, nesta terça-feira, deve começar a colocação das estruturas, com recuo de aproximadamente três metros da pista atual.

O prefeito Rodolfo Mota destaca que a obra nunca ficou paralisada e vem avançando conforme as liberações técnicas necessárias em cada etapa. “Já executamos quatro etapas, com investimento de mais de R$ 1,5 milhão. A grande questão é que o projeto elaborado pela gestão anterior precisa ser corrigido. Cada projeto de correção precisa ser submetido ao DER e, após a aprovação, conseguimos executar a obra. Foi assim nas etapas já concluídas”, afirma.

O prefeito explica que o município precisou fazer um esforço financeiro e assumir um investimento extra de cerca de R$ 700 mil para viabilizar a mudança da rede elétrica, serviço que não estava previsto no projeto original. “Estávamos aguardando a autorização e a ordem de execução para a mudança dos postes. A partir dessa liberação, será possível acelerar o avanço da obra”, reforça.

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Atualmente, a duplicação está com cerca de 20% executados. A expectativa da Prefeitura é que, após a conclusão da mudança da rede elétrica, prevista para 29 de maio, a obra ganhe ritmo acelerado. A partir de junho, com o avanço da duplicação no lado direito da pista, no sentido bairro-centro, o percentual de execução deve saltar para aproximadamente 65%.

A duplicação integra um conjunto de investimentos da Prefeitura voltados à melhoria da mobilidade urbana, segurança no trânsito e ampliação da capacidade viária em um dos principais acessos de Apucarana na ligação com Curitiba.



