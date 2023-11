Apucarana inicia nova atualização do Plano Diretor

Município de Apucarana, localizado no norte do Paraná

Visando manter o Plano Diretor permanentemente atualizado, a Prefeitura de Apucarana iniciou a coleta de sugestões junto à população. As propostas já podem ser apresentadas, através de requerimento no Departamento de Protocolo da Prefeitura. A atualização é necessária devido ao ritmo de desenvolvimento da cidade e, em função desse dinamismo, diversas sugestões chegam constantemente ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

continua após publicidade

De acordo com o prefeito Junior da Femac, a proposta de atualização foi apresentada pelo Município ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), que aprovou a sugestão. “A cidade de Apucarana vem apresentando um crescimento significativo seja no trânsito como nas atividades comerciais, industriais, de serviços e em novos empreendimentos imobiliários. Isso faz com que surjam constantemente novas demandas, que precisam ser contempladas no Plano Diretor”, reforça Junior da Femac.

-LEIA MAIS: Natureza e lazer são marcas do condomínio Reserva do Bosque

continua após publicidade

Ele cita que, recentemente, Apucarana foi reconhecida entre as melhores cidades do Paraná, nos quesitos de desenvolvimento socioeconômico e mobilidade urbana, no Prêmio Band Cidades excelentes.

O prefeito assinala que toda a sugestão será avaliada pelo Idepplan, pelo CMDU e pelos grupos técnicos que fazem o acompanhamento do Plano Diretor. “A atualização também será acompanhada pelo Ministério Público, pelo Paraná Cidade e será levada à aprovação em audiência Pública”, reitera Junior da Femac.

De acordo com o diretor-presidente do Idepplan, Dr. Ivan Silva, toda sugestão apresentada será analisada pelo Grupo Técnico Permanente para o Sistema de Acompanhamento, Controle e Assessoramento do Plano Diretor (GPT), Grupo Técnico de Trabalho para Atualização do Plano Diretor (GTT), Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) e Comissão Técnica de Urbanismo, além do Idepplan e secretarias municipais de Obras e Meio Ambiente. “Depois, haverá ainda audiências públicas para aprovação das sugestões e o posterior encaminhamento para apreciação da Câmara de Vereadores”, completa o diretor-presidente do Idepplan.

Dr. Ivan Silva lembra que a última atualização do Plano Diretor aconteceu em 2020. “De lá para cá, surgiram muitas demandas que atualmente não são contempladas pelo Plano Diretor. Temos, por exemplo, a questão dos gabaritos de altura dos prédios. Em muitas regiões é permitido apenas construções com quatro pavimentos, mas há empreendimentos que desejam construir dez pavimentos. Essas, assim como outras demandas, precisam ser discutidas e avaliadas. São diversos aspectos do Plano Diretor que precisam ser atualizados, complementados ou acrescidos”, pontua o diretor-presidente do Idepplan.

Siga o TNOnline no Google News