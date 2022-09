Apucarana inicia capacitação de jovens na administração pública

Da Redação

Cinquenta jovens com idade entre 14 e 24 anos começaram a receber, nesta segunda-feira (12), aprendizado técnico-profissional em serviços administrativos. Aprovados em uma acirrada seletiva que contou com 1.050 inscritos, eles integram a primeira turma do Programa de Aprendizagem Profissional na Administração Pública Municipal (Aprende), iniciativa idealizada pelo juiz Maurício Mazur, titular da 2ª Vara da Justiça do Trabalho, e encampada pela Prefeitura de Apucarana, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

A aula inaugural, que aconteceu junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Apucarana (Senac Apucarana), entidade que será responsável pela formação teórica dos aprendizes, contou com a presença do secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, que no ato representou o prefeito Júnior da Femac, do juiz Maurício Mazur, do gerente-executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva, e dos vereadores Jossuela Pirelli, Rodrigo Liévore (Recife), Marcos da Vila Reis, Luciano Facchiano, que no ato representaram o Legislativo Municipal. “Apucarana está na vanguarda nacional com este programa. Existem algumas ações semelhantes, mas não tão bem estruturadas como o Aprende”, disse o juiz Maurício Mazur.

Mazur frisou que a ideia foi uma contribuição como cidadão. “Embora eu faça parte do Poder Judiciário, sugeri este programa de qualificação profissional na administração pública como cidadão. Não fosse o apoio que encontrei das entidades que hoje são realizadoras (Senac e prefeitura), não passaria de uma boa ideia”, enalteceu o juiz. Segundo ele, desde o início das tratativas sempre encontrou respaldo. “Nunca ouvi um “mas”, “vamos ver”, “não sei se dá”. Sempre foi “vamos fazer”. No Senac, uma casa qualificada que construiu um plano de aprendizagem diferenciado, na prefeitura encontrei vontade política e administrativa e, na Câmara de Vereadores, debate qualificado”, observou Mazur.



Aos aprendizes, ele apresentou dado de recente pesquisa que revelou que 68% dos jovens com idade entre 14 e 24 anos que concluem um aprendizado profissional conseguem um emprego permanente. “As estatísticas para quem não tem esse aprendizado são muito diferentes, por isso peço que não desperdicem essa oportunidade. Vocês vão estar em uma casa de excelência que é o Senac e inseridos em um local de trabalho com profissionais qualificados, em um ambiente seguro, saudável e que lida diariamente com questões diversas, que é a administração pública municipal. Vão ver e aprender como são geridos os recurso públicos, as políticas públicas, quais os problemas que a população enfrenta e como a administração faz para resolver tudo isso. Uma realidade que está muito longe dos olhos da maioria dos jovens e, vivenciar todo este cotidiano, sem dúvidas será um diferencial positivo na vida profissional de todos vocês”, contextualizou Mazur.

Ao representar o prefeito Júnior da Femac, o secretário Municipal Edison Peres Estrope pediu uma salva de palmas ao idealizador do programa (juiz Maurício Mazur) e à Câmara Municipal de Apucarana, que aprovou a iniciativa encaminhada pelo Poder Executivo. “Em fevereiro de 2019 realizamos a seleção do Aprende, que atraiu mais de mil jovens e, quando iam começar as convocações, veio a pandemia, causando esses mais de dois anos de atraso. Por conta disto, muitos de vocês hoje já poderiam estar ainda mais à frente em suas vidas profissionais, mas mesmo diante de toda dificuldade causada pela Covid-19 o programa sempre foi tratado como prioridade pela gestão do prefeito Júnior da Femac, que sabe a importância da qualificação profissional. Sejam todos bem-vindos à administração pública municipal. Vocês serão acolhidos por todos os servidores municipais. Aproveitem ao máximo o que o Senac e o Município têm a oferecer”, disse Estrope, explicando que o prefeito não pode estar presente “devido a compromissos agendados em Curitiba em prol dos interesses do Município”.

Entre os aprendizes, João Victor Alves Fagundes, de 17 anos. Autista, ele participou da aula inaugural acompanhado da mãe, Alessandra Aparecida Alves dos Santos. “Uma conquista muito grande. Estou muito orgulhosa e, ao mesmo tempo, apreensiva, pois será um novo mundo para ele, onde eu não poderei estar presente”, disse Alessandra. Atento ao cerimonial, João Victor, que está no segundo ano do ensino médio no Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, disse “estar feliz com a oportunidade e ansioso para iniciar o aprendizado”.

Metade dos jovens que iniciam a primeira turma do Programa Aprende irá atuar na administração direta (prefeitura) e a outra junto à Autarquia Municipal de Educação (AME). “A aprendizagem terá uma carga horária total de mil horas, distribuídas entre o trabalho e o curso de aprendizagem. As atividades serão desenvolvidas no contra turno escolar do jovem aprendiz, somando uma carga horária diária de quatro horas. Duas vezes por semana, as atividades teóricas acontecerão no Senac”, relata Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana. O contrato de aprendizagem terá duração de um ano e a remuneração será de um salário mínimo, em valor proporcional à carga horária trabalhada.

