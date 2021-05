Apucarana inicia aulas on-line de ginástica e zumba

Continua após publicidade

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana realiza nesta terça-feira (11), a partir das 9 horas, em sua página oficial na rede social Facebook (www.facebook.com/secesportesapucarana), a aula inaugural do projeto “Academia em Casa”, que vai oferecer gratuitamente aulas on-line de ginástica e de zumba.

Voltado a todas as idades, a iniciativa foi idealizada pelo próprio prefeito Júnior da Femac visa oportunizar qualidade de vida e bem estar. “Com a pandemia do novo coronavírus houve um aumento pela procura por treinos em casa. Assim, a Secretaria de Esportes vai disponibilizar duas profissionais da área para realizar as lives”, informa o prefeito.

As aulas de ginástica e de zumba presenciais eram frequentadas por centenas de apucaranenses, em especial pessoas da terceira idade. “Essa iniciativa implantada pelo prefeito Júnior da Femac revela na prática a preocupação da atual administração com o bem-estar da população. Mesmo sendo aulas on-line são tão benéficas quanto as aulas presenciais”, destaca José Marcelino da Silva, Grilo, secretário Municipal de Esportes.

As “lives” do “Academia em Casa” serão realizadas de terça a quinta-feira, a partir das 9 horas, sempre pelo canal oficial da Secretaria de Esportes no Facebook. “A atividade é aberta para pessoas de todas as idades e de ambos os sexos. A meta é oportunizar exercícios físicos em qualquer ambiente e a qualquer hora”, comenta Tom Barros, superintendente Municipal de Esportes. Ele frisa que as aulas vão ficar gravadas na linha do tempo (timeline). “Caso a pessoa não possa acompanhar ao vivo, poderá acessar a “live” a qualquer momento”, lembra Barros.

A Zumba – Com coreografias fáceis e divertidas, a Zumba promove alto gasto calórico. Uma modalidade de atividade aeróbica, pode queimar de 600 a 1000 mil calorias em 1 hora. A atividade física consiste de movimentos de dança e coreografias que misturam uma série de ritmos latinos e internacionais, como a salsa, merengue, hip hop, entre outros. A mistura permite que os alunos tenham um alto gasto calórico sem sentir que estão se esforçando. As coreografias alternam movimentos rápidos e lentos e não é preciso saber dançar para entrar nas aulas.