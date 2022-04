Apucarana inicia aulas do curso de costura industrial de camisetas

Da Redação

A cidade de Apucarana contou com o início, nesta segunda-feira (11), das aulas do curso de costura industrial de camisetas, que fazem parte do cronograma do Programa Municipal Portas Abertas. São duas turmas, uma no período da manhã e outra no período da tarde, totalizando 40 alunos.

O prefeito Junior da Femac participou da aula inaugural, no Centro de Qualificação Total, localizado no Jardim América. Também estiveram presentes o superintendente da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e do Emprego, Adan Lenharo, e o diretor do Centro de Qualificação Total, Luiz Vilas Boas.



“Essas duas turmas fazem parte do Programa Municipal Portas Abertas, que oferece ao longo do ano 34 cursos gratuitos. Ao todo, são 680 vagas, em diversas áreas com cursos que a Prefeitura adquiriu junto ao Senai e Senac e disponibiliza gratuitamente para a população”, frisa Junior da Femac.

O prefeito lembra que o leque de cursos foi definido a partir das necessidades e prioridades apresentadas pelo setor produtivo. “Nesta segunda-feira (11) também começam as aulas do curso de aperfeiçoamento em eletricidade industrial. Ao todo, são 34 opções e o nosso objetivo é melhorar a empregabilidade através da oferta de cursos gratuitos que poderão significar um diferencial no mercado de trabalho, ”, reitera Junior da Femac.

O diretor do Centro de Qualificação Total, Luiz Vilas Boas, afirma que as aulas do curso de costura industrial de camisetas tem carga horária de 60 horas. “As aulas acontecem de segunda a quinta-feira e se estenderão até o dia 22 de abril. Na turma da manhã, as aulas são no período das 8 às 12 horas e, à tarde, ocorrem das 13 às 17 horas”, informa Vilas Boas.

Vilas Boas ainda relembra que o Município elaborou um calendário de cursos de forma didática, apresentando os cursos disponíveis, vagas ofertadas, dias e horário das aulas, período de inscrições, idade mínima exigida, local das aulas, bem como as datas de início e término de cada curso. O calendário está disponível no portal da Prefeitura de Apucarana e pode ser acessado diretamente pelo link.

Os interessados em fazer os cursos devem ter como requisito básico o Ensino Fundamental (completo ou incompleto) e, no momento da inscrição, apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. “Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis”, observa Vilas Boas, citando que entre os cursos com inscrições abertas está o de mecânica de motocicletas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.