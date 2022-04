Da Redação

Apucarana inicia as aulas de natação no Lagoão e Centro da Juventude

Nesta terça-feira (05), foram iniciadas as aulas de natação ofertadas pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. As aulas aconteceram nas piscinas térmicas do Complexo Esportivo Lagoão e no Centro da Juventude Alex Mazaron (Ceja), no Jardim Diamantina.

As atividades, nos dois locais, acontecerão nas terças e quintas, além das quartas e sextas-feiras, a partir das 7h15, para homens e mulheres. De acordo com a Prefeitura, nas aulas do Lagoão, se inscreveram alunos a partir dos 07 anos de idade, enquanto no Ceja, há alunos a partir dos 12 anos.

O prefeito Junior da Femac comemorou mais uma atividade iniciada nesse ano pela Secretaria Municipal de Esportes. “É gratificante ver a retomada do nosso esporte no pós-pandemia, em especial a natação que era muito aguardada, reunindo centenas de pessoas que ganham a cada dia força e resistência buscando qualidade de vida”, destaca o prefeito da cidade.



O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura, diz que são 792 alunos inscritos nos dois locais. “São 536 inscritos das duas piscinas do Lagoão e 256 pessoas inscritas no Centro da Juventude. São aulas realizadas nos períodos da manhã, tarde e noite, com os alunos buscando saúde e bem estar. Também estão em funcionamento há mais de um mês as aulas de hidroginástica no Lagoão e no Centro da Juventude, em atividades que têm total apoio da atual gestão”, informa o secretário.

O autônomo Roberto Carlos Mendes, de 56 anos, que faz aula na piscina do Lagoão, mostra satisfação com a atividade. “É uma alegria enorme poder voltar a nadar, pois é bom para o físico e para a mente, tornando-se também um ótimo momento de lazer”, cita Mendes.

A estudante Alice Aparecida Quirino, de 14 anos, pratica a modalidade no Centro da Juventude. “Adoro fazer as aulas de natação porque me sinto muito bem e ganho novas amizades e recomendo, para que outras pessoas possam praticar a natação”, comenta Alice.

Mais informações sobre as aulas de natação podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro Esportivo Alex Mazaron, na Rua Piratininga, número 464, Jardim Diamantina, pelo telefone 3422-5184.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.