Apucarana inicia as aulas de hidroginástica nesta terça (15)

Após dois anos de paralisação, devido a pandemia de Covid-19, na manhã desta terça-feira (15), foram iniciadas as aulas de hidroginástica promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

De acordo com a Prefeitura de Apucarana, são 2.080 alunos inscritos na atividade, sendo que 780 fazem suas aulas no Centro da Juventude Alex Mazaron (Ceja), e os outros 1.300 praticam na piscina do Complexo Esportivo Lagoão.

O prefeito da cidade, Junior da Femac, comemorou a retomada das aulas. “É uma felicidade enorme poder ter de volta as atividades da hidroginástica, movimentando as nossas praças esportivas que estão bem preparadas para receber a nossa população, proporcionando diversos benefícios para a saúde, como perda de peso, melhora da circulação e fortalecimento dos músculos”, disse.

Além dele, o secretário municipal de Esportes, o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, também se mostrou animado com o retorno das atividades. “É um prazer muito grande ter a retomada da hidroginástica e ver as pessoas comemorando em voltar a fazer as atividades. A comunidade estava precisando e com saudade das aulas, sempre buscando saúde e bem-estar. Apesar dos exercícios serem realizados dentro da piscina, é importante garantir a boa hidratação do corpo bebendo água, suco ou chá logo antes e depois das aulas”, relembrou o secretario.

De acordo com o professor, as aulas acontecem das 07h às 20h45, todas as terças, quartas, quintas e sextas-feiras. As aulas de hidroginástica estão disponíveis para homens e mulheres, a partir de 16 anos de idade.

As atividades de hidroginástica foram iniciadas no ano de 2016, na primeira gestão do até então prefeito Beto Preto. Naquela oportunidade, a professora Jossuela Pirelli, hoje vereadora da cidade, chefiava a Secretaria Municipal de Esportes. “Este tipo de atividade é indicado para pessoas de todas as idades, sendo ótimo para praticar durante a gravidez ou na terceira idade. A hidroginástica ajuda na redução da possibilidade de ocorrência de algumas doenças, auxiliando na melhora física e bem estar mental e social”, cita a vereadora Jossuela Pirelli.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.