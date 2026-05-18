Apucarana inicia a semana com 361 vagas de empregos
Veja quais são as vagas disponíveis para esta segunda (18)
Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 09:25:19 Editado em 18.05.2026, 09:25:14
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As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência - Foto: Arquivo/TNOnline
A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 361 vagas de emprego para esta segunda-feira (18). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas e estão sujeitos a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas.
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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, no Centro de Apucarana, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.
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Confira as vagas disponíveis;
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VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 1
- AJUDANTE DE MOTORISTA 1
- ATENDENTE BALCONISTA 6
- AUXILIAR DE CORTE 1
- ATENDENTE DE LOJA 1
- AUXILIAR DE COSTURA 5
- AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 3
- AUXILIAR DE COZINHA 1
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 2
- AUXILIAR DE LIMPEZA 8
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO 51
- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 17
- JOVEM APRENDIZ 1
- LAVADOR DE LONAS 1
- MERENDEIRA 1
- OPERADOR DE BALANCIM 1
- OPERADOR DE ESTACIONAMENTO 1
- VENDEDOR EXTERNO 5
- ZELADOR 8
VAGAS DIVERSAS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2
- ANALISTA CONTÁBIL 1
- ANALISTA FISCAL 2
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4
- ASSISTENTE DE CUSTOS 1
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
- AUXILIAR CONTÁBIL 1
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1
- AUXILIAR DE MARKETING 1
- AUXILIAR DE OPERAÇÕES FISCAIS 1
- AUXILIAR DE PESQUISA DE CAMPO 1
- AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1
- CONSULTOR DE VENDAS 2
- CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 4
- ELETRICISTA 1
- EMPREGADA DOMÉSTICA 4
- ENCARREGADO DE PRODUÇÃO EXTERNA 1
- ESTILISTA DE MODA 1
- ESTOQUISTA 1
- INSTALADOR DE INSULFILM 1
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 7
- MANUTENÇÃO PREDIAL 1
- MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 3
- MOTORISTA ENTREGADOR 1
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 3
- OPERADOR DE CAIXA 1
- OPERADOR DE CALDEIRA 2
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1
- OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE DE BOMBINA 1
- OPERADOR DE MÁQUINA 7
- OPERADOR DE PINÇA 1
- PALETIZADOR 1
- PINTOR A PISTOLA ELETROSTATICA 1
- RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 2
- SERVENTE DE LIMPEZA 10
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3
- TOSADOR DE ANIMAIS 1
- TRABALHADOR DA PECUÁRIA (EQUINOS) 2
- VIGIA 1
VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR/ TÉCNICO
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1
- AUXILIAR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 1
- ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 3
- FARMACÊUTICO 1
- TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 1
- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1
- TÉCNICO EM SISTEMAS DE SEGURANÇA 1
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
- AUXILIAR DE LIMPEZA 1
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1
VAGAS NA ÁREA DA ALIMENTAÇÃO
- AUXILIAR DE COZINHA 1
- COZINHEIRO 2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
- AJUDANTE DE OBRAS 1
- OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1
- OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1
- OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2
- OPERADOR DE ROLO 1
- PEDREIRO 10
- APONTADOR DE MÃO DE OBRA 1
- SERVENTE DE OBRAS 16
VAGAS NO COMÉRCIO
- ASSISTENTE DE LOJA 1
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 1
- GERENTE DE LOJA 1
- PROMOTOR DE VENDAS 1
- VENDEDOR EXTERNO 3
- VENDEDOR INTERNO 12
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
- AUXILIAR DE COSTURA 6
- AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 7
- AUXILIAR DE CORTE 2
- CORTADOR 4
- COSTUREIRA DE MÁQUINA CÓS 1
- COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 4
- COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 6
- COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 6
- COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 7
- COSTUREIRA EM GERAL 7
- COSTUREIRO REBATEDEIRA 2
- COSTUREIRA PARA CAMISETA 1
- COSTUREIRA PARA JEANS 1
- COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 2
- COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 2
- ENCARREGADO DE DISTRIBUIÇÃO 1
- ENFESTADOR DE ROUPAS 2
- ENCHEDOR DE BICO 1
- OPERADOR DE BORDADO 7
- OPERADOR DE MÁQUINA GALONEIRA 1
- PASSADEIRA 2
VAGAS EM SUPERMERCADOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1
- AUXILIAR DE PADEIRO 1
- AÇOUGUEIRO 3
- OPERADOR DE CAIXA 14
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 2
- ZELADOR 2
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