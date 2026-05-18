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OPORTUNIDADE DE TRABALHO

Apucarana inicia a semana com 361 vagas de empregos

Veja quais são as vagas disponíveis para esta segunda (18)

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 09:25:19 Editado em 18.05.2026, 09:25:14
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Apucarana inicia a semana com 361 vagas de empregos
Autor As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência - Foto: Arquivo/TNOnline

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 361 vagas de emprego para esta segunda-feira (18). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas e estão sujeitos a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, no Centro de Apucarana, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.

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Confira as vagas disponíveis;

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VAGAS SEM EXPERIÊNCIA

  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 1
  • AJUDANTE DE MOTORISTA 1
  • ATENDENTE BALCONISTA 6
  • AUXILIAR DE CORTE 1
  • ATENDENTE DE LOJA 1
  • AUXILIAR DE COSTURA 5
  • AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 3
  • AUXILIAR DE COZINHA 1
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA 2
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 8
  • AUXILIAR DE PRODUÇÃO 51
  • AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 17
  • JOVEM APRENDIZ 1
  • LAVADOR DE LONAS 1
  • MERENDEIRA 1
  • OPERADOR DE BALANCIM 1
  • OPERADOR DE ESTACIONAMENTO 1
  • VENDEDOR EXTERNO 5
  • ZELADOR 8

VAGAS DIVERSAS

  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2
  • ANALISTA CONTÁBIL 1
  • ANALISTA FISCAL 2
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4
  • ASSISTENTE DE CUSTOS 1
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
  • AUXILIAR CONTÁBIL 1
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1
  • AUXILIAR DE MARKETING 1
  • AUXILIAR DE OPERAÇÕES FISCAIS 1
  • AUXILIAR DE PESQUISA DE CAMPO 1
  • AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1
  • CONSULTOR DE VENDAS 2
  • CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 4
  • ELETRICISTA 1
  • EMPREGADA DOMÉSTICA 4
  • ENCARREGADO DE PRODUÇÃO EXTERNA 1
  • ESTILISTA DE MODA 1
  • ESTOQUISTA 1
  • INSTALADOR DE INSULFILM 1
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 7
  • MANUTENÇÃO PREDIAL 1
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 3
  • MOTORISTA ENTREGADOR 1
  • OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 3
  • OPERADOR DE CAIXA 1
  • OPERADOR DE CALDEIRA 2
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1
  • OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE DE BOMBINA 1
  • OPERADOR DE MÁQUINA 7
  • OPERADOR DE PINÇA 1
  • PALETIZADOR 1
  • PINTOR A PISTOLA ELETROSTATICA 1
  • RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 2
  • SERVENTE DE LIMPEZA 10
  • TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3
  • TOSADOR DE ANIMAIS 1
  • TRABALHADOR DA PECUÁRIA (EQUINOS) 2
  • VIGIA 1

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR/ TÉCNICO

  • AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1
  • AUXILIAR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 1
  • ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 3
  • FARMACÊUTICO 1
  • TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 1
  • TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1
  • TÉCNICO EM SISTEMAS DE SEGURANÇA 1

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 1
  • AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1

VAGAS NA ÁREA DA ALIMENTAÇÃO

  • AUXILIAR DE COZINHA 1
  • COZINHEIRO 2

VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

  • AJUDANTE DE OBRAS 1
  • OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1
  • OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1
  • OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2
  • OPERADOR DE ROLO 1
  • PEDREIRO 10
  • APONTADOR DE MÃO DE OBRA 1
  • SERVENTE DE OBRAS 16

VAGAS NO COMÉRCIO

  • ASSISTENTE DE LOJA 1
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING 1
  • GERENTE DE LOJA 1
  • PROMOTOR DE VENDAS 1
  • VENDEDOR EXTERNO 3
  • VENDEDOR INTERNO 12

VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO

  • AUXILIAR DE COSTURA 6
  • AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 7
  • AUXILIAR DE CORTE 2
  • CORTADOR 4
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA CÓS 1
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 4
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 6
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 6
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 7
  • COSTUREIRA EM GERAL 7
  • COSTUREIRO REBATEDEIRA 2
  • COSTUREIRA PARA CAMISETA 1
  • COSTUREIRA PARA JEANS 1
  • COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 2
  • COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 2
  • ENCARREGADO DE DISTRIBUIÇÃO 1
  • ENFESTADOR DE ROUPAS 2
  • ENCHEDOR DE BICO 1
  • OPERADOR DE BORDADO 7
  • OPERADOR DE MÁQUINA GALONEIRA 1
  • PASSADEIRA 2

VAGAS EM SUPERMERCADOS

  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1
  • AUXILIAR DE PADEIRO 1
  • AÇOUGUEIRO 3
  • OPERADOR DE CAIXA 14
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 2
  • ZELADOR 2

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