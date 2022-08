Apucarana inclui obras prioritárias no Plano de Logística e Transporte

Da Redação

O prefeito lembra também de obras incluídas em planos anteriores e que foram executadas

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), junto com outras 20 entidades, está elaborando o Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT 2035). As obras que contemplarão Apucarana foram discutidas nesta segunda-feira (01/08) pelo prefeito Junior da Femac e pelo gerente de assuntos estratégicos da Fiep, João Arthur Mohr, e que também é responsável pela condução técnica do PELT.

Também participaram da reunião, realizada no gabinete municipal, o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), Carlos Mendes, o superintendente municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Adan Lenharo, e o empresário Gilberto Cavalini, representando o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale).

O prefeito Junior da Femac afirma que foram incluídas no PELT 2035 a construção do Contorno Leste de Apucarana, interligando o Distrito de Vila Reis, próximo do Aeroporto Capitão João Busse, até as proximidades de Aricanduva, no município de Arapongas. “Também vão integrar o documento a conclusão da pavimentação da PR 352, a Rodovia Irineu Sachelli, uma via alternativa que liga Apucarana, através do Distrito de Correia de Freitas, a Londrina”, completa Junior da Femac.

Outra importante obra incluída no plano é a duplicação do Contorno Norte. “O PELT apontará quais obras deverão estar prontas ou encaminhadas até 2035, para que o setor produtivo possa continuar gerando emprego e renda. Apucarana é um nó logístico e rodoferroviário e por isso temos várias obras projetadas”, argumenta Junior da Femac.

O prefeito lembra também de obras incluídas em planos anteriores e que foram executadas. “Entre elas está a duplicação do Contorno Sul em trecho de 12 quilômetros e a realização de vôos regulares a partir do Aeroporto de Apucarana, o que foi concretizado através do Programa Voe Paraná”, cita Junior da Femac.

O gerente de assuntos estratégicos da Fiep afirma que no mês de julho foram realizadas várias reuniões regionais de revisão do PELT. “É uma construção coletiva que envolveu representantes de diversas entidades do setor produtivo e da sociedade civil. O PELT apresenta as obras prioritárias no Estado do Paraná e o documento será encaminhado aos candidatos a governador e também a presidente”, frisa Mohr,

