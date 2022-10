Apucarana incentiva vidraçarias a participarem de licitações; entenda

Da Redação

A reunião aconteceu no salão nobre da Prefeitura e foi coordenada pelo secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope

A Prefeitura Municipal de Apucarana e o Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas estão realizando reuniões setorizadas para fomentar uma maior participação de empreendedores locais nas licitações.

No final de agosto, o encontro reuniu representantes do comércio de materiais de construção e, nesta sexta-feira (21), foi a vez de empresas de vidraçaria conhecerem o Programa de Compras Públicas (Compra Apucarana).

“A manutenção de prédios públicos, que envolve também a troca de vidros quebrados, é um trabalho constante. Temos empresas deste segmento em Apucarana e estamos incentivando elas a participarem dos processos licitatórios. O nosso objetivo é que esses recursos fiquem na cidade, o que contribuirá no fortalecimento das empresas locais”, frisa.

Estrope lembra que nestes encontros por segmentos econômicos são repassadas informações sobre o funcionamento do Programa Compra Apucarana e do sistema de pregão eletrônico “comprasnet”. “Estamos deflagrando diversas ações para mostrar que não é uma tarefa complicada participar das licitações. Além das reuniões setorizadas e da divulgação de editais de concorrência, o comitê oferece orientações para quem deseja ingressar no universo das compras públicas”, reitera.

O secretário acrescenta que a assessoria gratuita é disponibiliza através da Associação de Empresas de Micro e Pequeno Porte e Empreendedores Individuais de Apucarana (AMPEC), que é uma das entidades que integram o comitê. “O comitê é composto ainda por representantes da prefeitura, Sebrae, Acia, Sivana, Sivale, instituições de ensino superior, como Unespar, UTFPR, FAP e Facnopar”, cita Estrope.

Mais informações sobre o Programa de Compras Públicas (Compra Apucarana) podem ser obtidas pelo telefone 3422-4000, no setor de Compras e Licitações.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

