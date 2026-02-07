Apucarana inaugura o CMEI Professora Maria Onide Ballan Sardinha

Apucarana (PR) passou a contar neste sábado com o seu 26º Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Professora Maria Onide Ballan Sardinha. Aguardada há quase uma década pela população, a unidade foi inaugurada pelo prefeito Rodolfo Mota e pela secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato. A solenidade contou com a presença de vereadores, parentes da homenageada e moradores. Assista as entrevistas no fim da matéria.

Localizado no Loteamento Residencial Arquiteto Celso Marchi (antigo Sanches dos Santos), o CMEI foi construído com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação, por meio do Programa Pró-Infância – Tipo 2. O espaço passa a atender 120 crianças em período integral, beneficiando famílias do bairro e da região, com investimento total de R$ 2.524.933,19.



Ao falar sobre o investimento, Rodolfo Mota lembrou que a obra foi iniciada em 2016 e, durante a execução, vivenciou diversas interrupções, sendo finalizada agora, dentro de seu mandato. Segundo ele, a exemplo da conclusão do CMEI Professor João Baptista Mareze, entregue à comunidade nesta quarta-feira (04), no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, e da retomada do CMEI do Jardim Catuaí, que será concluído em até oito meses, a finalização da obra era um compromisso com as famílias apucaranenses. “A conclusão de obras paralisadas na área da Educação foi assumida como prioridade desde o início do mandato. Essa, do Sanches dos Santos, estava prevista para ser entregue em janeiro de 2017, mas está sendo inaugurada nove anos depois do prazo original, por uma série de fatores, que quase fizeram com que Apucarana a perdesse”, frisou Mota.

Ele citou a importância da sua atuação junto ao FNDE, ainda no período de transição de governo, para evitar a perda dos convênios federais destinados à conclusão das obras paralisadas. “Juntamente com a Deputada Federal Luísa Canziani, estive com a presidente do FNDE à época, que nos informou que se o município não cumprisse com algumas etapas até o final de 2024, perderia o convênio. E foi graças a esta articulação que conseguimos salvar os projetos”, relatou Mota, narrando que recebeu a obra com cerca de 80% de execução e precisou negociar com a construtora para evitar nova licitação, o que poderia atrasar ainda mais a entrega. “Conseguimos um acordo para concluir a obra dentro do primeiro ano de mandato. Caso contrário, o caminho seria relicitar, como ocorreu em outras unidades, o que demandaria ainda mais tempo”, explicou.

Acompanhada da mãe, Maria do Carmo Segantini Teixeira, a moradora do bairro, Gilvânia Xavier de Souza, esteve na inauguração com o pequeno Celso Henrique. Com menos de um ano, ele já usufrui do novo CMEI. “A gente acompanhou todo este tempo de obra e já não imaginava mais que seria concluído. Moro bem pertinho e é muito prático para mim para trazê-lo. Não fosse o prefeito ter terminado agora, não seria fácil”, reconheceu Gilvânia.

O prefeito Rodolfo Mota também fez homenagem aos familiares da professora Maria Onide Ballan Sardinha, educadora com atuação marcante na história da educação de Apucarana que empresta o seu nome à nova unidade educacional. Entre os presentes estiveram a mãe, dona Noêmia, de 93 anos, e o viúvo, Luiz Alberto Sardinha. Em seu discurso, o prefeito revelou uma passagem marcante de sua trajetória política, envolvendo Maria Onide, que faleceu no dia 8 de maio de 2021, aos 67 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. “Quero compartilhar um episódio que diz muito sobre quem foi a professora Maria Onide Ballan Sardinha e sobre a grandeza da sua trajetória. Em 2020, quando me preparava para disputar a Prefeitura de Apucarana, em um dos momentos mais difíceis da nossa história recente, em meio à pandemia, eu tomei a liberdade de convidá-la para compor a chapa como candidata a vice-prefeita. Confesso que fui com humildade e até com certo receio, porque sabia da dimensão da mulher, da educadora e da liderança que ela era. Ela refletiu com carinho e disse que aquele era um momento de dedicar mais tempo à família, aos netos e ao esposo Sardinha, depois de uma vida inteira dedicada ao serviço público e à educação. Foi uma resposta serena, madura e cheia de sabedoria. Aquele convite não se concretizou, mas as conversas que tivemos ficaram marcadas para sempre. E a vida, que tem seus caminhos próprios, hoje nos permite esse encontro de outra forma: ao concluir uma obra pública e eternizar o nome da professora Maria Onide Ballan Sardinha em um espaço que vai cuidar, educar e formar gerações de crianças de Apucarana. Deus sabe de todas as coisas. Se nossas histórias não se cruzaram naquele momento, se cruzam agora, neste dia, nesta entrega, com respeito, gratidão e reconhecimento”, disse o prefeito.

A unidade inaugurada no Residencial Arquiteto Celso Marchi (antigo Sanches dos Santos) possui área construída de 890,73 metros quadrados, com seis salas de aula, solários, lactário, fraldário, cozinha, refeitório, depósito de merenda e lavanderia. Ao falar do investimento, a secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, falou da emoção em entregar um novo centro infantil para Apucarana. “Hoje é um dia de muita emoção para mim. Algumas pessoas talvez não saibam, mas eu comecei minha trajetória na educação infantil, quando ainda se falava em creche. Minhas próprias filhas também passaram por creche, e uma delas, a Gabriela, está aqui hoje porque faz questão de compartilhar esse momento. Nós, da Secretaria de Educação, temos um carinho muito especial pela educação infantil, porque é onde tudo começa, onde as bases são construídas. Por isso, o meu compromisso com a educação, especialmente com a educação infantil, vai além da função: é um compromisso de vida, é um amor verdadeiro. Neste novo espaço, os professores estão bem alocados e as crianças contam com um ambiente adequado, seguro e digno para aprender e se desenvolver. Isso enche o coração de orgulho e reforça que estamos no caminho certo”, disse a secretária.

Trajetória da homenageada



Maria Onide Ballan Sardinha dedicou mais de 40 anos ao magistério, com atuação em escolas públicas e instituições de ensino privadas. Servidora de carreira do Estado do Paraná, exerceu por mais de uma década a função de chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, contribuindo diretamente para a organização e o fortalecimento da educação pública na região.

Mestre em Educação, também prestou serviços ao Ministério da Educação, atuando na avaliação de cursos superiores. Atuou ainda no ensino superior, deixando sua contribuição na FAP – Faculdade de Apucarana, ampliando seu legado para além da educação básica.

Em 2018, organizou e lançou uma obra que resgata a história do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, reunindo registros, relatos, fotografias e documentos desde 1954, preservando a memória da educação e valorizando o trabalho de gerações de educadores.

Presenças

Entre as autoridades presentes estiveram o vice-prefeito de Apucarana, Marcos da Vila Reis, a primeira-dama e secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Karine Mota, o presidente da Câmara Municipal, vereador Danylo Acioli, Moisés Tavares, Luciano Facchiano, Sidnei da Levelimp, Odarlone Orente, Pablo da Segurança, além do vereador licenciado e diretor-presidente da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), José Airton “Deco” Araújo, a representante do Núcleo Regional de Educação e ex-secretária Municipal de Educação, professora Marli Regina Fernandes da Silva, a superintendente de engenharia e obras da Autarquia Municipal de Educação, engenheira Miriam Elena Favaretto Corbacho, o ex-prefeito de Apucarana, João Carlos de Oliveira, a diretora do CMEI, professora Soray Bueno da Luz Moreira, a coordenadora Elisabete Aparecida de Paula Rodrigues, além de familiares da homenageada com o nome do novo centro infantil e a Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva. O momento ecumênico de bênção foi conduzido pelo padre Vanderlei Matias e pelo pastor Armando Gonçalves.

Veja o vídeo

