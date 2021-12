Da Redação

Inaugurou na manhã desta sexta-feira (17), a Ciclovia Irmo Celso Vidor, em Apucarana. A pista foi construída em um trecho de 2,7 quilômetros , entre o monumento do “Bonezão”, região do Parque Industrial Zona Norte, até a Faculdade do Norte do Paraná (Facnopar), na divisa com Arapongas.

Durante a cerimônia, o prefeito Junior da Femac e o vice-prefeito Paulo Vital, além de outras autoridades, fizeram uma homenagem ao advogado e fotógrafo Irmo Celso Vidor, que faleceu no dia 29 de abril por complicações da Covid-19. Vidor. A família de Vidor, que era apaixonado pelo ciclismo, esteve presente no evento, assim como ciclistas e amigos do advogado.

Assista a live completa da inauguração da ciclovia em Apucarana:

Apucarana inaugura ciclovia Irmo Celso Vidor; Assista - Vídeo por: Reprodução